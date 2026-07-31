США запретили импорт от 43 компаний КНК из-за ситуации с уйгурами

США внесли еще 43 китайские компании в список организаций, продукция которых запрещена к импорту из-за подозрений в использовании принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Об этом сообщили министерство внутренней безопасности США и Госдепартамент.

В санкционный список вошли предприятия, работающие в горнодобывающей, сельскохозяйственной, транспортной, металлургической отраслях, а также в сфере переработки морепродуктов. Запрет на импорт их продукции вступил в силу 31 июля. Теперь в перечне числятся 187 китайских компаний.

Вашингтон утверждает, что новые ограничения вводятся в рамках закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров (Uyghur Forced Labor Prevention Act), который вступил в силу в конце 2021 года. Согласно этому закону, товары из Синьцзяна считаются произведенными с использованием принудительного труда, если не доказано обратное.

США обвиняют китайские власти в массовых нарушениях прав человека в отношении уйгуров и других мусульманских меньшинств. Пекин отвергает эти обвинения, называя их политически мотивированными, и заявляет, что в Синьцзяне реализуются меры по борьбе с экстремизмом и развитию экономики региона.

Синьцзян-Уйгурский автономный район расположен на северо-западе Китая. Большинство уйгуров, проживающих в регионе, исповедуют ислам. Китайские власти утверждают, что в СУАР действуют связанные с международными террористическими организациями сепаратистские группировки.

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