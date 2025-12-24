США запретили въезд соавтору закона о цифровых услугах ЕС Тьерри Бретону

Госдепартамент США запретил въезд пяти гражданам Европы, которых Белый дом считает ответственными за давление на американские технологические компании с целью цензуры. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио.

"Слишком долго идеологи в Европе возглавляли организованные попытки принудить американские платформы наказывать за американские точки зрения, которые им не нравятся", – написал Рубио в соцсети X. По словам главы Госдепартамента, администрация Дональда Трампа "больше не будет терпеть эти вопиющие акты экстерриториальной цензуры".

Имена европейцев, подпавших под санкции, перечислила заместитель госсекретаря по вопросам публичной дипломатии Сара Роджерс. В список вошёл бывший глава комиссии ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон, которого Роджерс назвала "главным идеологом" европейского Закона о цифровых услугах (DSA), обязывающего соцсети модерировать контент.

По словам Роджерс, Бретон направил письмо Илону Маску за несколько часов до его интервью с Дональдом Трампом и пригрозил соцсети X "полным применением" санкций в рамках DSA.

Под ограничения также попали исполнительный директор Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) Имран Ахмед, глава британской организации Global Disinformation Index Клэр Мелфорд, а также руководительницы немецкой организации HateAid Анна-Лена фон Ходенберг и Жозефина Баллон.

Роджерс уточнила, что санкции касаются визовых ограничений. "Мы не применяем жесткие финансовые меры в стиле акта Магнитского, но наше послание ясно: если вы строите карьеру на цензуре американской речи, вам не рады на американской земле", – написала она.

Рубио добавил, что эти "радикальные активисты" и "воооружённые" неправительственные организации способствовали "цензурным репрессиям со стороны иностранных государств – в каждом случае направленным против американских деятелей и американских компаний".

Во Франции осудили решение администрации Трампа. Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что закон о цифровых услугах был принят в Европе демократическим путем "чтобы то, что является незаконным в офлайне, было незаконным и в онлайне".