США заявили об использовании админресурса на выборах в Грузии

Посольство США в Грузии согласилось с оценкой проведённых 2 октября местных выборов, которую дали наблюдатели Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ. Дипломаты США считают, что местные выборы были хорошо организованы. Вместе с тем, они отмечают, что атмосфере выборов в Грузии был нанесён ущерб из-за жалоб на запугивание, подкуп голосов, давление на кандидатов и избирателей. Среди недостатков выборов называется и "ненадлежащее использование административных ресурсов".

В американской дипломатической миссии в Тбилиси заявили, что названные недостатки породили сомнения в справедливости проведенных выборов.



"Размывание границ между государственными и партийными ресурсами вызывает глубокую тревогу", - цитирует "Голос Америки" заявление Посольства США в Грузии. - "Существует риск, что эти и другие повторяющиеся нарушения станут характерными для грузинских выборов. Избиратели в Грузии заслуживают более высокого стандарта справедливости в избирательном процессе".

Обсуждение состоявшихся выборов продолжается среди политиков и в общественных кругах Грузии. В министрстве иностранных дел Грузии заявили, что замечания международных наблюдателей будут учтены по втором туре муниципальных выборов.

В понедельник утром у руставской тюрьмы состоялся митинг в поддержку находящегося там Михаила Саакашвили. Как сообщает "Эхо Кавказа", в акции участвовали несколько тысяч человек. Выступающие говорили, что считают бывшего президента политическим заключённым.

Председатель "Единого национального движения" Ника Мелия, выступая на митинге, пообещал бороться за освобождение Саакашвили.

Лидер ЕНД, который баллотируется в мэры Тбилиси, сказал о важности второго тура муниципальных выборов. По его словам, 30 октября станет, как он выразился, "полем битвы".

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