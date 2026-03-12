"Стабильность" по-володински. Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

01:00 Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

05:02 Владимир Зеленский в интервью Politico: Украина уже сделала огромные уступки ради прекращения войны

07:45 Дмитрий Песков о возобновлении трехсторонних переговоров и «попытках сорвать их» со стороны Украины и Европы

08:40 Репортаж с единственного КПП, через который граждане Украины могут вернуться с оккупированных Россией территорий

11:50 Война на Ближнем Востоке: боевые действия продолжаются, цены на нефть растут, Муджтаба Хаменеи был ранен, Трамп обещает скорую победу

15:00 Призывы к Киру Стармеру уйти в отставку после обнародования «файлов Мандельсона»

17:43 Зачем российскому правительству нужны программы освоения Луны и Венеры

20:53 85 лет актеру, режиссеру и сценаристу Андрею Смирнову