"Стабильность" по-володински. Приговор по делу о теракте в "Крокус Сити Холле"

Пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" после террористического нападения. Март 2024 года
Пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" после террористического нападения. Март 2024 года

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 12 марта

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 12 марта
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 12 марта
by Радио Свобода

01:00 Приговор по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

05:02 Владимир Зеленский в интервью Politico: Украина уже сделала огромные уступки ради прекращения войны

07:45 Дмитрий Песков о возобновлении трехсторонних переговоров и «попытках сорвать их» со стороны Украины и Европы

08:40 Репортаж с единственного КПП, через который граждане Украины могут вернуться с оккупированных Россией территорий

11:50 Война на Ближнем Востоке: боевые действия продолжаются, цены на нефть растут, Муджтаба Хаменеи был ранен, Трамп обещает скорую победу

15:00 Призывы к Киру Стармеру уйти в отставку после обнародования «файлов Мандельсона»

17:43 Зачем российскому правительству нужны программы освоения Луны и Венеры

20:53 85 лет актеру, режиссеру и сценаристу Андрею Смирнову

