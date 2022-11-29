Starlink повысил тарифы для жителей Украины

Компания Starlink повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.

С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц увеличится с 60 до 75 долларов в месяц. Как пишет телеграм-канал Инсайдер UA, стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.