Starlink повысил тарифы для жителей Украины

Компания Starlink повысила тарифы для жителей Украины. Соответствующие письма компания начала рассылать абонентам.
С 29 декабря стоимость спутникового интернета для частных лиц увеличится с 60 до 75 долларов в месяц. Как пишет телеграм-канал Инсайдер UA, стоимость терминала и антенны Starlink вырастет с 500 до 700 долларов.
- С начала войны SpaceX поставила в Украину около 20 тысяч терминалов Starlink. Они позволяют поддерживать связь в условиях, когда другие способы подключения к интернету не работают. Наличие связи в условиях боевых действий важно для организации боевых действий.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором заявила, что больше не может оплачивать отправку в Украину терминалов спутниковой связи Starlink, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября Маск заявил, что SpaceX продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов спутниковой связи Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
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