Стармер уходит. Политический кризис в Великобритании

Скачать медиафайл
Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 июня
01:13 Крым остался без топлива после украинских ударов
04:36 Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Беларуси, помогающие российским БПЛА
05:39 Почему Зеленский и другие президенты Украины вернули полученные ими государственные награды Польши
12:31 Центробанк России понизил базовую ставку всего на 0.25%
17:08 Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии
21:32 Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера лейбористов
23:39 Забастовка на Чешском телевидении и Чешском радио
-
Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»