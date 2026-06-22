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Время Свободы

Стармер уходит. Политический кризис в Великобритании

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 22 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 22 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 июня

01:13 Крым остался без топлива после украинских ударов

04:36 Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Беларуси, помогающие российским БПЛА

05:39 Почему Зеленский и другие президенты Украины вернули полученные ими государственные награды Польши

12:31 Центробанк России понизил базовую ставку всего на 0.25%

17:08 Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии

21:32 Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера лейбористов

23:39 Забастовка на Чешском телевидении и Чешском радио

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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