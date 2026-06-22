Стармер уходит. Политический кризис в Великобритании

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Понедельник, 22 июня

01:13 Крым остался без топлива после украинских ударов

04:36 Владимир Зеленский потребовал от Александра Лукашенко демонтировать ретрансляторы в Беларуси, помогающие российским БПЛА

05:39 Почему Зеленский и другие президенты Украины вернули полученные ими государственные награды Польши

12:31 Центробанк России понизил базовую ставку всего на 0.25%

17:08 Первый раунд переговоров США и Ирана в Швейцарии

21:32 Кир Стармер объявил, что уходит в отставку с поста лидера лейбористов

23:39 Забастовка на Чешском телевидении и Чешском радио