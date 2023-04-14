Статистика показала обнуление экспорта из России в Германию

Россия после вторжения в Украину опустилась с 11 на 46 место в торговом рейтинге Германии. Импорт российских товаров сократился на 91 процент, экспорт товаров в Россию — на 60 процентов. Об этом свидетельствует публикация Федерального статистического ведомства Германии.

Причина случившегося — вынесенные в связи с полномасштабным вторжением в Украину санкции Евросоюза и добровольный отказ немецких предприятий сотрудничать со страной-агрессором.

В феврале 2022 года сумма импорта из России составляла 3,7 миллиарда евро. В феврале этого года в Германию было ввезено российских товаров на сумму 300 миллионов.

Более года назад правительство ФРГ приняло меры по постепенному отказу от импорта российских энергоносителей. На сегодняшний день Германия почти полностью прекратила ввоз ископаемых источников энергии из России. Ранее ФРГ платила 2,2 миллиарда евро за российские нефть и газ. Теперь сумма экспорта составила лишь 4,2 миллиона. Импорт изделий угле- и нефтепереработки сократился до 30 и 26 миллионов соответственно.

Экспорт немецких товаров в Россию также сократился на более чем 60 процентов и составил 0,8 миллиарда евро. В феврале текущего года сумма вывезенных из Германии товаров на полмиллиарда превысила сумму импорта. “Впервые с декабря 2020 года отмечается превышение экспортного оборота", – подчёркивает статистическое ведомство в своем докладе. Ещё в феврале 2022 года импорт превышал экспорт на 1,6 миллиарда евро.