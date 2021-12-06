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Время Свободы

Статусный председатель Медведев. Итоги XX съезда "Единой России"

Дмитрий Медведев переизбран председателем партии "Единая Россия", хотя возглавить федеральный партийный список на недавних выборах в Думу ему не доверили. Итоги XX съезда ЕР, не ставшего поворотным, как XX съезд КПСС в 1956 году, в сегодняшнем выпуске комментирует президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

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Время Свободы - Темы дня 6.12.2021
by Радио Свобода

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Но первая тема сегодня - повестка "видеосаммита" Джо Байдена и Владимира Путина 7 декабря. Ситуация вокруг Украины уже заявлена американской стороной как одна из приоритетных тем обсуждения. В какие вопросах Путин и Байден собираются проявить твердость, а в каких готовы к компромиссу?

Владимир Путин и Джо Байден, Женева, 16 июня 2021 года
Владимир Путин и Джо Байден, Женева, 16 июня 2021 года

Сын Олега Добродеева передал сыну Сергея Кириенко руководство холдингом VK, владеющим популярной российской социальной сетью "ВКонтакте". Как пишет The Bell, в Кремле были недовольны стагнацией числа ее подписчиков на фоне увеличения числа российских подписчиков иностранных соцсетей.

Ректору "Шанинки" Олегу Зуеву продлили на 3 месяца арест по делу о мошенничестве – несмотря на его тяжелое состояние после операции. Следствие хочет заставить Зуева оговорить себя и других, считают его адвокаты, которые уверены, что выбранная ему мера пресечения не только не гуманна, но и незаконна.

Сергей Зуев
Сергей Зуев

В адрес Карины Меркурьевой, корреспондента РС и автора набирающего популярность телеграм-канала ФемВремя, посвященного проблемам женщин в современном обществе, поступают угрозы и требования "принести извинения за ее позицию в отношении ЛГБТ-сообщества и феминистского движения". В интернете выложены ее личные данные и данные ее мамы. Используя эти данные, мошенники пытаются получить на их имя кредиты. Карину засыпают СМС-сообщениями. Мы поддерживаем нашу коллегу, а заодно рекомендуем подписаться на телеграм-канал ФемВремя.

Карина Меркурьева
Карина Меркурьева

Вопрос дня: Уважаете ли вы Дмитрия Медведева как политика?

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического журнала «Время Свободы» и подкастов  «Время Свободы» и «Время Свободы. Контекст».

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