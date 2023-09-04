Стив Харвелл, солист группы Smash Mouth скончался в США

Стив Харвелл, солист американской группы Smash Mouth, умер в 56 лет умер у себя дома в Айдахо, в окружении семьи и друзей, сообщает Би-би-си. Группа была основана в 1994 году Стивеном Харвелом, Грегом Кампом и Полом Де Лислом. Группа нередко принимала за основу стиль ретро, который охватывал несколько десятилетий популярности. Альбом Astro Lounge, выпущенный в 1999 году, считается самым коммерчески успешным альбомом группы.

"Стив Харвелл был настоящим, подлинным американцем. Неординарный человек, взлетевший, как фейерверк. Стива будут помнить за его непоколебимую целеустремленность и страстную решимость достичь вершин поп-славы", - сообщается на странице группы в сети Х.

В 1990-х и 2000-х годах у Smash Mouth было несколько хитов, в том числе All Star, Walkin' on the Sun и I'm a Believer.

Харвелл ушел из группы в 2021 году из-за ухудшения физического и психичекого здоровья. В 2013 году врачи выявили у него порок сердца. Эти недуги привели к неврологическому заболеванию, которое повлияло на его память и речь.

Харвелл родился в Калифорнии в 1967 году и начал свою музыкальную карьеру в рэп-группе F.O.S. (Freedom of Speech). Он сформировал Smash Mouth в 1994 году вместе с Грегом Кампом и Полом Де Лайлом.

Второй альбом группы Astro Lounge (1999), стал трижды платиновым в США. Песня All Star попала в саундтрек мульфильма "Шрек" и фильма "Таинственные люди". После выхода «Шрека» All Star повторно стала хитом.

В 2020 году, несмотря на пандемию Covid-19, он выступил перед большой аудиторией на мотоциклетном ралли в Южной Дакоте.