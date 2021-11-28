Стендап-комик Белый заявил об отмене концертов по политическим мотивам 

Стендап-комик Руслан Белый, выступления которого набирают миллионы просмотров на ютьюбе, заявил, что осенью у него были сорваны три из пяти запланированных концертов в России в связи с негласным запретом властей.
В частности, 16 октября Белый должен был выступить в ДК имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, однако в последний момент концерт был отменён городским комитетом по культуре.
Также комик рассказал, что ему отказали в участии в программе Первого канала "Вечерний Ургант", хотя первоначально такая договорённость была.
Артист связывает происходящее с записью его выступлений, в которых он часто шутит на политические темы. Объектами шуток становятся высшие чиновники страны, включая Владимира Путина. Белый предполагает, что инициатива о запрете его концертов идёт из администрации президента России.
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