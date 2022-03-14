Известный российский стендап-комик Данила Поперечный уехал из России. Своё решение он объяснил угрозами в свой адрес и опасениями за свою жизнь.

"Я уехал потому, что устал каждое утро просыпаться с ощущением, что меня могут арестовать", - заявил Поперечный, добавив, что не будет делать вид будто уехал в отпуск или отметить день рождения, как это делают некоторые другие звёзды шоу-бизнеса. При этом стендапер подчеркнул, что всё равно считает свой отъезд "временным".

Ранее сообщалось о временных отъездах из России Ивана Урганта, Ксении Собчак и Семёна Слепакова.

В понедельник издание "Агентство" сообщило также, что российские власти подготовили список артистов, чьи выступления на территории страны нежелательны из-за их публичных высказываний против военного вторжения в Украину. В список попали как украинские артисты - в частности, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, так и российские - Валерий Меладзе, Максим Галкин, группа "Порнофильмы", и другие.

Стендап-комик Данила Поперечный неоднократно высказывался на политические темы - как во время своих выступлений, так и отдельно от них. Он критиковал Владимира Путина и других российских чиновников, выступал на оппозиционных митингах, а два года назад оплатил крупный штраф, назначенный псковской журналистке Светлане Прокопьевой по обвинению в "оправдании терроризма".