Стэнфордский университет признан нежелательной организацией в РФ

Стэндфордский университет - один из крупнейших и наболее престижных университетов в США - внесён Министерством юстиции России в список так называемых нежелательных организаций. Об этом говорится в сообщении ведомства, которое цитируют российские СМИ.

Решение о внесении Стэндфордского университета вынесла Генпрокуратура, сообщает "Интерфакс", однако ведомство не сообщало об этом публично. Кроме того, в реестр нежелательных организаций внесли "Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям" из США и НПО из Германии "Кризисное моделирование для мира". В

Признание организации нежелательной означает запрет на её работу в России и угрозу преследования для тех, кто с ней сотрудничает.



Ранее Министерство юстиции внесло в список нежелательных организаций несколько иностранных учебных заведений, среди которых университета Тафтса и его школу международных отношений – Школу Флетчера, университет Джорджа Вашингтона, Йельский университет и Калифорнийский университет в Беркли.

