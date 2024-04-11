Стипендию имени Петра Вайля получил Андрей Филимонов

Обладателем стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2024 год стал внештатный корреспондент Радио Свобода Андрей Филимонов.



Он сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года. Автор десятков статей о политических и общественных проблемах России, о ежедневной жизни Сибири и Дальнего Востока, опубликованных на сайте Радио Свобода и его регионального проекта Сибирь.Реалии. В апреле 2022 года Министерство юстиции России включило Филимонова в список "иностранных агентов". Он считает это решение несправедливым.

Андрей Филимонов родился в Томске в Томске в 1969 году, получил философское образование. Писатель и поэт, автор многих книг художественной прозы, в том числе романов "Рецепты сотворения мира" и "Головастик и святые", участник сборника "Сибирь: счастье за горами".

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год его 60-летия. Обладатель стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы стипендия имени Петра Вайля присуждалась корреспондентам Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, Санкт-Петербурге, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской, Калининградской и Южно-Сахалинской областях.

Редакция Русской службы со следующего года изменит критерии присуждения стипендии: ее лауреатами станут внештатные авторы лучших журналистских материалов "Свободы" по итогам года.

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