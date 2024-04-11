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Стипендию имени Петра Вайля получил Андрей Филимонов

Петр Вайль
Петр Вайль

Обладателем стипендии имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" за 2024 год стал внештатный корреспондент Радио Свобода Андрей Филимонов.

Он сотрудничает с Радио Свобода с 2016 года. Автор десятков статей о политических и общественных проблемах России, о ежедневной жизни Сибири и Дальнего Востока, опубликованных на сайте Радио Свобода и его регионального проекта Сибирь.Реалии. В апреле 2022 года Министерство юстиции России включило Филимонова в список "иностранных агентов". Он считает это решение несправедливым.

Андрей Филимонов родился в Томске в Томске в 1969 году, получил философское образование. Писатель и поэт, автор многих книг художественной прозы, в том числе романов "Рецепты сотворения мира" и "Головастик и святые", участник сборника "Сибирь: счастье за горами".

Андрей Филимонов
Андрей Филимонов

Cтипендия имени Петра Вайля "Свободная русская журналистика" учреждена в 2009 году в память об известном писателе и многолетнем сотруднике Русской службы в год его 60-летия. Обладатель стипендии – лучший, по мнению редакции, внештатный корреспондент Радио Свобода. В прежние годы стипендия имени Петра Вайля присуждалась корреспондентам Радио Свобода в Киеве, Крыму, Нью-Йорке, Сочи, Санкт-Петербурге, в Кировской, Саратовской, Томской, Ульяновской, Челябинской, Псковской, Калининградской и Южно-Сахалинской областях.

Редакция Русской службы со следующего года изменит критерии присуждения стипендии: ее лауреатами станут внештатные авторы лучших журналистских материалов "Свободы" по итогам года.

Русская служба Радио Свобода открыта в 1953 году. Медиакорпорация Радио Свободная Европа/Радио Свобода, в состав которой входит Русская служба, видит свою задачу в продвижении демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.

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