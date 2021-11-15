Стив Бэннон сдался ФБР в связи с предъявлением ему обвинения

Бывший советник Белого дома по стратегическим вопросам Стив Бэннон 15 ноября прибыл в ФБР - в связи с предъявлением ему первого уголовного обвинения за отказ сотрудничать с комитетом Конгресса, который расследует штурм Капитолия 6 января.



В пятницу, 12 ноября, большое жюри предъявило Бэннону обвинения в неуважении к Конгрессу за отказ явиться для дачи показаний и предоставить законодателям запрошенные документы. Неуважение к Конгрессу США карается тюремным заключением на срок до одного года. Ожидается, что 67-летний Бэннон предстанет перед федеральным судом в ближайшее время.



Стив Бэннон – один из наиболее близких соратников бывшего президента, которые вызваны для дачи показаний в специальном комитете Конгресса США - по делу о нападении сторонников Трампа на Капитолий.



Члены комитета надеются, что выдвинутые против Бэннона обвинения подтолкнут и других свидетелй дать показания. Бэннон отказался явиться на слушания, сославшись на так называемую привилегию исполнительной власти.



Председатель комитета по разведке Палаты представителей демократ Адам Шифф, состоящий в комитете, который ведет расследование, выразил уверенность, что дело Бэннона "очень сильно повлияет" на решения других людей, получивших повестки.