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100-летие "реалиста"

100-летие "реалиста"
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100-летие "реалиста"

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27 мая исполнилось 100 лет Генри Киссинджеру, американскому дипломату и политологу, чьи идеи, доктрины и победы обсуждаются до сих пор. В связи с войной в Украине он опять привлек к себе общее внимание – спорными предложениями. Что из его наследия годится в наше время, а о чем лучше забыть?

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