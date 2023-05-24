100-летие "реалиста"
27 мая исполнилось 100 лет Генри Киссинджеру, американскому дипломату и политологу, чьи идеи, доктрины и победы обсуждаются до сих пор. В связи с войной в Украине он опять привлек к себе общее внимание – спорными предложениями. Что из его наследия годится в наше время, а о чем лучше забыть?
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