27 мая исполнилось 100 лет Генри Киссинджеру, американскому дипломату и политологу, чьи идеи, доктрины и победы обсуждаются до сих пор. В связи с войной в Украине он опять привлек к себе общее внимание – спорными предложениями. Что из его наследия годится в наше время, а о чем лучше забыть?