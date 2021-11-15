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Столтенберг предостерёг Россию от военных приготовлений

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский, Нью-Йорк, 22 сентября 2021 (архив)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию о твёрдой поддержке Украины со стороны Североатлантического союза.

Мы видим значительное наращивание российской военной силы, сказал Столтенберг, выступая 15 ноября в Брюсселе на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава НАТО, отметив необычную концентрацию войск, подчеркнул, что командованию НАТО известно: Россия и прежде была готова использовать военный потенциал для осуществления агрессивных действий против Украины.

Передвижения российских войск в последние дни вызвали опасения по поводу возможного нападения, отмечает "Голос Америки". Москва отвергла подобные предположения, одновременно выразив недовольство по поводу усиления активности НАТО в регионе.

Источник в структурах НАТО рассказал, что российские военные осуществляют транспортировку танков и самоходных артиллерийских установок ночью, чтобы избежать освещения указанных действий в соцсетях.

По словам главы МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, нельзя исключить возможности российского нападения на Украину или попытки Москвы установить своё постоянное военное присутствие в Беларуси.

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