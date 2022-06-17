Сторонники "Мемориала" создали новую правозащитную организацию

Сторонники правозащитного центра "Мемориал", который был объявлен в России "иностранным агентом" и ликвидирован по решению суда, создали Центр защиты прав человека "Мемориал". Об этом сообщается в соцсетях общественной организации. Уточняется, что новый центр создан без образования юридического лица.
Центр защиты прав человека "Мемориал" " будет документировать и предавать гласности информацию о существенных нарушениях прав человека и содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп", — говорится в сообщении.
29 декабря прошлого года Мосгорсуд принял решение о ликвидации центра "Мемориал" по иску столичной прокуратуры. Днём ранее Верховный суд России ликвидировал по иску генеральной прокуратуры страны международное историко-просветительское общество "Мемориал", также признанное в России НКО-"иноагентом".
Правозащитников обвинили в нарушении законодательства об иностранных агентах. "Мемориал", в свою очередь, назвал действия российских властей политически мотивированными и непропорциональными.
ЕСПЧ потребовал приостановить выполнение вынесенных решений. Обе организации обжаловали решения судов, но апелляции не были удовлетворены. 30 мая
30 мая Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитного центра "Мемориал" по требованию Генпрокуратуры.
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