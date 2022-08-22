Storytel перестанет работать в России с октября

В России с 1 октября перестанет работать популярный сервис аудиокниг Storytel, сообщает издание "Медиазона". Подписчики сервиса получили письма, в которых шведский сервис уведомляет о своем закрытии для российских пользователей. Их подписки будут аннулированы; тем, кто оплатил подписку вперед, вернут деньги.

Storytel - один из крупнейших стриминговых сервисов с аудиокнигами. Он работал в России с 2017 года, а к 2018 году занимал уже 15% всего рынка аудиокниг. Согласно сайту приложения, в их библиотеке было более 700 тысяч аудиокниг и электронных книг на разных языках, а также подкасты. В мире на Storytel подписано более миллиона человек.

После начала военного вторжения России в Украину Storytel приостановил производство и приобретение контента для российского рынка, но продолжал предоставлять российским клиентам доступ.

Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на это более тысячи организаций свернули свою деятельность в России, из них 306 полностью покинули страну. США и страны Европы регулярно вводят санкции, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с российскими компаниями.

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