"Страх выйти в булочную". Блогеры о новой волне полицейских рейдов

В ночь на субботу полиция провела рейды в ЛГБТ-френдли клубах и саунах. Рейды проходили под предлогом поиска наркотиков.

Александр Горбунов

Сегодня ночью московская полиция каталась по столичным гей-клубам. Как сообщает осторожно.новости, представители профессии, чьим неофициальным символом стала бутылка шампанского, которой насиловали задержанных, врывались в клубы, раздевали людей до нижнего белья и фотографировали их паспорта.



Вот работку себе выбрали.

Ожидания: льготную ипотеку возьму, буду бизнес крышевать, все бояться будут, на пенсию раньше всех выйду.

Реальность: всю ночь раздеваешь и фотографируешь пьяных мужиков, интересуешься их интимной жизнью, прикидываешь в голове, что соврать дома на вопрос, как прошло дежурство

Некоторые блогеры пишут, что полицейские специально заставили посетителей раздеться, но это, скорее всего, не так: в одном из клубов, куда нагрянула полиция, была тематическая вечеринка, участники которой раздевались до нижнего белья. Наркотиков полицейские не нашли, но у всех посетителей по сообщениям очевидцев действительно сфотографировали паспорта.

Сергей Артёмов

Началось. Вчера российское государство признало нас экстремистами и уже сегодня силовики врываются к нам и останавливают нашу вечеринку.

Команда фас дана. Каждый пытается первым почувствовать в какую сторону ветер дует и выслужиться.

Мария Баронова

Рейды по московским гей-клубам. Ну ясно.

Ругаешься пол-дня с друзьями, что они собственной пропаганды про Оркостан слишком много читали и поверили, что у нас тут людей ловят и сразу в гулаг везут. А вечером Россгвардия такая: нннаааааа тебе.

Константин Кропоткин

Как бодро застучала властная машинка. 30 ноября ЛГБТ-людей в России назначают «экстремистами», в ночь на второе декабря — полицейские рейды по московским квир-вечеринкам и саунам: там, помимо прочего, фотографируют паспорта. Это «фас» для любого мерзавца — с властью и без оной. Вот же идеальный враг, удобный козел отпущения — не способный защитить себя выразитель «враждебной идеологии».

Чувство конца времён.

Андре Янпольский

В Москве и Петербурге рейды по гей клубам и саунам. У задержанных переписывают паспортные данные, их унижают и так далее.

Нет, не ищут наркотики – раньше случалось изредка, когда хозяева не делились с мусорами деньгами. Сейчас это просто можно, потому что фюрер разрешил, а быдлу наплевать, или скорее ему даже такое нравится.

Есть разные предположения о том, почему власти решили действовать так жестко.

Аббас Галлямов

Вчера только объяснял изумленным украинским телезрителям, зачем российские силовики совершают рейды по гей-клубам. Победить ВСУ у них не получается, а победы нужны, вот они и нашли себе врага по силам.

Анатолий Несмиян

Полиции оперативно спустили план по "палкам" в отношении геев и мест их скопления, и полиция в ночь с пятницы на субботу пошла с рейдами. Пока по Москве. Начинают закрываться клубы соответствующего профиля. В общем, классика террора, ничего необычного. Проблема в том, что на самом деле поляну выжгут за месяц-два, после чего снова встанет вопрос: кого мочить дальше?



Террор - это такая штука, что его и останавливать нельзя, и дрова для него быстро заканчиваются. Поэтому нужно все время искать - кого бросать в биореактор следующим. Это вопрос не праздный, так как машина террора, если ей не подбрасывать все время новые порции, начнет жрать себя и власть, при этом быстро распространяясь по всей социальной системе. Террор - это раковая опухоль, она не в состоянии останавливаться, ее можно прекратить, только вырезав.



А у этой особенности есть и побочный эффект: террористические группировки, в которые очень быстро превращается силовой аппарат, с одной стороны всегда склонны воевать друг с другом за ресурс насилия, с другой стороны - способны задавить любого, кто рискнет и попытается прекратить начатую ими вакханалию. Поэтому власть в какой-то момент может утратить контроль над процессом, особенно, если сама система управления деградировала.

Владимир Пробежий

Понятно, что хтонические запреты гмскслзма обусловлены в первую очередь демографической мотивацией. В самом деле, гмски не размножаются, и потому не поставляют племени самцов, способных держать оружие, и самок, производящих самцов, способных держать оружие. Спрашивается, зачем племени такие особи? Нах#й с племени!

Понятно, что Расее, стремительно идущей вперёд к родо-племенным отношениям (и юный Адам впереди), такие особи тоже не нужны. Нах#й с Расеи!

Непонятно, почему Международное движение "Чайлдфри" до сих пор не причислено к лику террористических?

Недорабатывают они там, вот что.

Другие события заставляют предположить, что у властей другая мотивация. Фактически одновременно с рейдами по ЛГБТ-клубам полиция нагрянула на "Лимоновские чтения" в Петербурге и конференцию "коммунистов-интернационалистов" в Москве. С ними обошлись ещё жёстче, чем с посетителями ЛГБТ-клубов.

Коммунистов били и не пускали к ним адвоката.

Нацболов, которые собрались поддержать СВО не били (всё-таки культурная столица), но продержали ночь в участке.

Алина Витухновская

Вчера полиция сорвала маргинальное сборище "Лимоновские чтения". Не ценит власть свою обслугу. Или полицейский на ночь "Эдичку" прочитал.

Но "Эдичка" и программа национал-большевистской партии (признана экстремистской организацией) - суть - одно.

Вера Соколинская

Только закончились еврейские погромы - начались облавы на призывников.

Сегодня - налёты на гей-клубы и... (ну, кто бы мог подумать) - на «Организацию коммунистов-интернационалистов».

Велосипедистов и шахматистов пока не разогнали, видимо, полиция решила не распылять силы.

Такая насыщенная программа, не успеваю следить. Не знаете, где можно посмотреть полное расписание погромов?

«Воспеты они и знакомы,

Как царь, комсомол и весна.

В Россию вернулись погромы,

А значит, Россия сильна.

А значит, воскресла держава,

И встала с могучих колен.

И доблесть, и подвиг, и слава,

Защита от черных измен.

России нельзя без игила,

Погромы России нужны.

Погромщики – вечная сила

И главная скрепа страны.

Халупы горят и хоромы,

Да здравствует тыквенный спас.

Погромы, погромы, погромы,

Победа, ГУЛАГ и хамас»

Evgeny Lesin

Но и культурными мероприятиями рейды не ограничиваются.

Василий Аленин

Страх над городами и селами



Ползучая мобилизация?

Мигрантов с паспортами, облавы на которых устраивают даже в мечетях, видимо, не хватает. Поэтому начали грести и местных, и уже в Москве.



Слухи о том, что повестки «для сверки» документов из регионов идут регулярно. То в Воронеже повестки раздали 50 гостям прямо в ресторане на банкете. То из Уфы сообщают о том, что в одном только доме повестки получили сразу 15 человек. То в Электростали Московской области в поисках не вставших на учет новых граждан РФ и повестками нагрянули на склад маркетплейса Wildberries.

Молчание властей о реальном числе участников СВО, о масштабе потерь (The Economist пишет, что только в боях под Авдеевкой ВС РФ теряют по 900 чел. в день), и о перспективах Сворачивания СВО, служит питательной почвой для слухов о новой мобилизации.

Плюс активизировавшиеся жены мобилизованных , требующие замены своих мужей. Не говоря о бесконечном трепе пропагандистов, что СВО будет идти до достижения всех целей. Отсюда постоянный нервак: Призовут? Нет? Сейчас? После выборов?

И пока СВО не остановлена, страх выйти в булочную, на лекцию, в поликлинику, в офис и т.п. и очутиться в окопе, будет висеть над страной.

Вскоре может оказаться, что и у посетителей гейклубов поспарта фотографировали не зря и они получат новогодние поздравления от военкоматов. Вряд ли власть упустит случай одновременно победить "организацию ЛГБТ" и получить новых солдат для украинской мясорубки.

Александр Невзоров

Удавочка на шее населения затягивается быстрее, чем предполагалось.



Это не удивительно. Феноменальная покорность русских делает любое насилие над ними -занятием легким и приятным.

Кремль, наконец, дотумкал, насколько трусливый народец ему достался -и сходит с ума от счастья.

Как выяснилось, можно всё. А дебош насилия сами обитатели россии еще и оплатят.



1.

Полицейским дано разрешение бить тех, кто отказывается сообщать пароль от своего телефона. Это касается не только геев, евреев и иноагентов. Нещадно лупят даже коммунистов.

Сорвав и разгромив съездик "коммунистов-интернационалистов" в москве - полиция отвела свою коллективную душу.



«Особенно мучили организатора. С ним кажется делали тоже самое, но гораздо сильнее, еще били по ногам, по икрам. Он упал, просил вызвать скорую. Скорей всего ему растянули или порвали связку или мышцу, может только ушибли мягкие ткани. Менты сказали, что вызовут скорую только с его телефона».



2.

В Чувашии учителей заставляют составлять списки " нелояльных к путину" родителей и учеников. Анкетирование не добровольное, а обязательное. Директивы от местного управления образования разосланы по всем школам.



3.

Обязательной станет и официальная проверка на детородную функцию. Это касается не только гос.корпораций но и частных компаний.

«У россиян ОФИЦИАЛЬНО начнут проверять репродуктивное здоровье работников!!



Клиники, с которой любая частная компания заключит договор, будет отслеживать состояние здоровья работников. По ней же будет проводиться

диспансеризация женщин и мужчин с оценкой репродуктивной функции»



Черни, которая размечталась о карьере, путешествиях, развитии и благополучии - с предельной откровенностью напомнили, что ее функция - рожать окопное мясо.