50 стран осудили выступление Львовой-Беловой на заседании Совбеза ООН

Более 50 стран, а также Евросоюз выпустили совместное заявление в ответ на организованное Россией заседание Совета Безопасности ООН, на котором по видеосвязи выступила российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, ордер на арест которой выдал Международный уголовный суд в Гааге.

"Российская Федерация будет стремиться представить свои действия в Украине как соответствующие международному праву, нормам о правах детей и плану действий в отношении детей в условиях вооруженного конфликта. Но это максимально далеко от истины", - говорится в заявлении. В документе также приводятся собранные властями Украины факты о вывозе 19 с половиной тысяч украинских детей с оккупированных Россией территорий, и тот факт, что в этой связи МУС выдал ордера на арест Львовой-Беловой и президента Путина.

Ранее Великобритания и США заблокировали трансляцию этого заседания на веб-сайте ООН. Посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам, что благодаря этому у Львовой-Беловой не было "международной трибуны для распространения дезинформации и попыток защитить свои ужасные действия в Украине".

В заявлении британского представительства в Twitter, говорится, что "если Мария Львова-Белова хочет отчитаться о своих действиях, она может сделать это в Гааге".

Послы США, Великобритании, Албании и Мальты также демонстративно покинули зал заседаний Совета Безопасности ООН в среду во время выступления по видеосвязи Львовой-Беловой.

Неофициальная встреча в Совете безопасности ООН была созвана по инициативе России и была посвящена вопросу детей, вывезенных из Украины в Россию. В российской формулировке это называлось "эвакуацией детей из зон конфликтов".

Посол России в ООН Василий Небензя заявил журналистам, что неформальная встреча была запланирована задолго до ордеров МУС и не предназначалась для опровержения обвинений против Путина и Львовой-Беловой.

Россия не скрывает программу, в рамках которой она перевезла в Россию тысячи украинских детей, и представляет ее как "гуманитарную акцию по защите детей-сирот и детей, брошенных в зоне боевых действий".

Ранее Небензя заявил, что, вывозя детей с территории Украины, российские власти хотели "уберечь их от опасности, которую могут нести военные действия", и что они готовы вернуть их в Украину, когда условия будут безопасными.