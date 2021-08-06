"Страна проваливается во тьму". Соцсети о закрытии "МБХ Медиа"

В России продолжается борьба со СМИ, неподконтрольными Кремлю. Радио Свобода стало одним из первых медиа, объявленных "иностранным агентом", это случилось ещё в 2017-м. В апреле 2021-го к "Свободе" в этом списке присоединилась "Медуза", в мае – созданная ушедшими из "Ведомостей" журналистами интернет-газета VTimes. В июле 2021-го нежелательной организацией объявили "Проект медиа".



Теперь пришли за СМИ, финансируемыми Ходорковским.



В середине июля троих журналистов "Открытых медиа", включая главного редактора Юлию Ярош, объявили "физлицами – иностранными агентами". Ещё тогда было понятно, что этим дело не закончится. История продолжилась на этой неделе.

Михаил Ходорковский

Сегодня Роскомнадзор заблокировал МБХ-медиа, Открытые Медиа, сайт Правозащиты Открытки и сайт для художников, иллюстраторов и фотографов DeviantArt.

Что и кто на самом деле должен себе заблокировать, вы и так прекрасно знаете.

Это случилось вечером в среду. А уже утром в четверг Ходорковский объявил о решении закрыть свои интернет-ресурсы.

Вчера были заблокированы интернет-ресурсы МБХ-медиа, Открытых Медиа, Правозащиты Открытки и другие.

Озвученная причина «связь с нежелательными организациями» (а на самом деле - со мной - гражданином России) означает высокий уровень персонального риска для журналистов.

В связи с этим я согласовал редакциям закрытие проектов в России.

За годы работы проекты показали свою эффективность и востребованность, а журналисты и другие участники - высокий профессионализм и готовность смело противостоять давлению авторитарного режима.

Я благодарю их всех за совместную работу, а наших друзей - за поддержку.

Политические репрессии, ликвидация института независимого суда и выборов, затыкание рта правозащитникам и журналистам, показывают возврат путинского режима и Путина лично к устаревшей советской модели с поправкой на его персональную алчность и алчность его окружения.

При полной неспособности предложить стране мечту. Не говоря уж о ее достижении.

Десятилетия деградации не только экономики, но и морали общества, ведут к постепенному разрушению страны. Не могу с этим согласиться.

Я и те из моих единомышленников, которые готовы к новому уровню риска, продолжим противостояние с режимом до его полного демонтажа.

Наша цель - свободное общество, открытая Россия!

Но соцсети узнали о закрытии проектов не от Ходорковского, их сотрудники сами объявили об этом на несколько часов раньше.

Дарья Данилова

Я больше не работаю в "МБХ медиа" - по известным причинам.

Это были прекрасные полтора года. За это время мы с моим маленьким отделом подкастов сделали несколько классных шоу. Это была работа мечты. Мы записывали интервью с потрясающими людьми, собирали классные большие нарративные проекты, делали подкасты, за которые не стыдно. Для меня работа в "МБХ медиа" открыла портал в мир, где подкасты из хобби превращаются в профессию. Надеюсь, для меня они и останутся профессией. Сколько историй еще не рассказано!

Ужасно благодарна дорогому начальству, любимым коллегам и, конечно, слушателям. Это было очень круто. Я буду скучать.

Шире всего разошёлся по соцсетям пост главного редактора "МБХ медиа" Вероники Куцылло.

4 августа сайт «МБХ медиа» был заблокирован. Я уже не помню, в какой раз за три с половиной года его работы — то ли в четвертый, то ли в пятый. Прежде мы каждый раз находили возможность вернуться к нашим читателям, зрителям и слушателям. Мы считали, что очень важно продолжать делать нормальную журналистскую работу: рассказывать, что происходит, объяснять, как с этим жить, иногда даже просто развлекать — это тоже очень важно в нашем все более пасмурном мире. Мне самой казалось, что необходимо напоминать людям, что журналистика — она вот такая: честная, умная, веселая, бесстрашная. Что не надо путать ее с тем, что делают расплодившиеся соловьевы и киселевы.

И наши читатели тоже были честными, умными, веселыми и бесстрашными — они думали над статьями, репостили наши заметки, лайкали наши видео и подкасты, ссылались на наши новости. Очень быстро «МБХ медиа» стал заметным и уважаемым российским интернет-ресурсом, мы вошли в ТОП-30 «Медиалогии» по цитируемости и в СМИ, и в соцсетях. Нам есть чем гордиться.

Но все заканчивается. Государство — точнее, те люди, которые считают себя сейчас государством, — сделали все для того, чтобы в России с каждым днем оставалось все меньше свободных СМИ, все меньше независимых от власти медиа. И просто меньше свободы. Страна стремительно проваливается в какую-то неимоверную феодальную тьму. Блокировка нашего и еще нескольких проектов, обвинение нас в «связях» с мифическими «нежелательными организациями» — еще один шаг на этом пути, не первый и, к сожалению, не последний. И на этот раз риски слишком велики — не только для работавших на ресурсе журналистов, но и для любых людей, которым понравился наш контент и которые решили поделиться им с другими. Государство, превратившееся в дракона пострашнее шварцевского, может сжевать любого из них.

Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект «МБХ медиа» закрывается.

Я очень благодарна всем, кто работал с нами все эти годы. Мы делали классные вещи. Спасибо вам. Я благодарна всем, кто нас читал, смотрел и слушал. Вы те, для кого мы работали. Спасибо вам за интерес и поддержку.

И я очень благодарна Михаилу Ходорковскому, который дал мне и нескольким десяткам людей, по-настоящему любящих Россию, возможность заниматься любимым делом, честно и увлеченно. Спасибо, было круто.

Я отдохну и придумаю что-то еще.

Союз журналистов России уже привычно решил отмолчаться

Илья Шепелин

Глава союза журналистов Владимири Соловьев не смог выйти в эфир Дождя по поводу закрытия Открытых медиа и МБХ Медиа — "у меня ВАЖНОЕ СОВЕЩАНИЕ". Хотя, казалось бы, что важнее происходит в журналистике сейчас .

В прошлый раз, помнится, того же главу союза журналистов пробовали вывести в эфир, когда иностранным агентом признавали Медузу. У Владимира это тоже не получилось. Потому что "был в дороге" — ТРИ ДНЯ, на протяжении такого времени его пробовали вызвонить. Видимо, Владимир ехал до Парижу в кибитке, запряженной старыми клячами.

(Это другой Владимир Соловьев, не телеведущий.)

Андрей Морозов

вот это "позорное явление". Среди прочего: "прощание с Учителем" (это о похоронах Я.Засурского). При этом - стерильное молчание о преследованиях конкретных медиа в России, о блокировках, о "СМИ-иностранных агентах", ни слова о солидарности с беларусскими журналистами. Вчера Московская палата адвокатов отказалась лишать статуса своего коллегу, хотя от нее этого требовали. У Союза журналистов России такой жест невозможно себе представить. Суетливые симулянты, они изображают на сайте и "дискуссии", и "контроль за нарушениями прав журналистов". Поэтому Ясен Николаевич с того света этим "ученикам" может послать только короткое письмецо: "предатели ремесла. лизоблюды".

(*с интересом посмотрел первую страницу сайта этой затхлой корпорации)

"Патриотов" закрытие проектов Ходорковского привело в восторг.

Роман Голованов

Льются слёзы из всех либеральных щелей. Иностранный агент и сливной бачок беглого олигарха Ходорковского «Открытые медиа» заявил о прекращении работы. Роскомнадзор заблокировал их сайт, поэтому мальчики и девочки дедушки Миши вынуждены перекочевать в подполье. Следом с вечеринки ушли «МБХ-медиа». Это очень важная новость дня. Не менее значимая, чем признание банды Навального экстремистской.

Вадим Радченко

Роскомнадзор заблокировал на территории России издание «Открытые медиа». «МБХ медиа» сообщает, что его сайт также заблокирован. Дави их!

У "либералов" новость вызывала сочувствие и возмущение.

Анна Качкаева

Вероника Куцылло, тебе не впервой. Зачищают, задраивают, заколачивают, а все-равно прорастает. Выдохни, а там видно будет

Ксения Ларина

Дорогие Вероника Куцылло, Анна Трефилова, Зоя Светова и все-все-все коллеги МБХ медиа . Что тут скажешь, кроме матом( Но надо выжить и пережить эту хрень. И спасибо всей команде МБХ за смелость , честность и профессионализм. Вы замечательный проект сделали, это факт. А все те, кто сейчас злорадствует и скалится, рано или поздно захлебнутся в собственных нечистотах, потому что чистить эти конюшни уже будет некому(

Лев Рубинштейн

Примите мою полную солидарность, дорогие коллеги. Горжусь тем, что в течение какого-то времени активно и усердно сотрудничал с вашим изданием.

Антон Орех

Последние несколько лет я писал тексты для «МБХ Медиа». Поэтому их блокировка и закрытие – это еще и моя личная потеря. Моё огромное восхищение Вероникой Куцылло, с которой мы когда-то, миллион лет назад, даже учились вместе на одном факультете. Моё огромное уважение всей её команде. Блокировка издания в наше время – это не только клеймо, но и знак качества. Сегодня в России стало на три качественных издания меньше. А остальные скоро легко можно будет пересчитать по пальцам любой руки. И всё это происходит до безобразия буднично

Александр Минкин

Явка с повинной (поспешная и запоздалая).

Сегодня стало известно, что я публиковался в логове врагов народа. Теперь выходит, что и я враг народа (догадливые Проханов, Жириновский, общество "Память" и Скойбеда давно это утверждали, а я не верил).

Хотя когда меня МБХ-медиа публиковали, я не знал, что это вражеское гнездо, но теперь у нас законы имеют обратную силу -- значит, эти хилые отговорки меня не спасут.

Ольга Романова

В России заблокированы Открытые медиа и МБХ медиа. И Правозащита Открытки объявила о прекращении деятельности.

Это очень печально, особенно в таком сочетании. Ещё минус два очень неплохих медиа, но к тому шло. А "Правозащита открытки" вообще была очень эффективной и полезной. Многие, кому эта новость сейчас пофиг, могут вскоре почувствовать, что идти со своей бедой особо не к кому. Нет, конечно, жизнь в других правозащитных организациях ещё теплится, но работать даже не труднее, а очень трудно. К нам, например, всё чаще поступают просьбы помочь анонимно, чтобы никто не догадался, что это мы - ведь могут лишить, ну, например, квот на лечение, отодвинуть в конец очереди. Иностранный агент!

Что-то мы можем делать анонимно, а что-то нет. А отчитываться как перед вами, перед донорами? Давайте поможем тут по одному важному делу, только я вам о нём ничего не скажу?

Мне жаль, что в "Руси Сидящей" никогда не было денег Ходорковского. Мы много раз встречались по этому поводу с Михаилом Борисовичем, не только по этому, но в том числе по этому; один раз почти объединились, но к тому времени всё уже пошло вразнос.

Сейчас, когда в России уже ни у кого нет денег МБХ, я могу, наверное, спросить: а почему они токсичны? Какой вред наносили стране МБХ медиа, Открытые медиа или Правозащита Открытки? Или он сам? ЮКОС раздербанили, где деньги - это к Сечину вопрос, сам МБХ давно отсидел свою нехилую десятку и живёт в Лондоне, потому что не может жить в России, а вовсе не потому, что там климат мягче.

Личный враг?

Мне кажется, что у славного президента великой страны не может быть личных врагов. Личный враг не сочетается ни со славой, ни с величием.

А у плохого президента несчастной страны всё что угодно может быть.

Дмитрий Гудков

«МБХ-Медиа» заблокировали. А с ними «Открытые медиа» и «Правощащиту Открытки». Ночь длинных ножей.

Важно вот, что.

1. «МБХ-Медиа» уже блокировали – в 2018 году. Тогда они переехали на сайт Собчак, а потом стали пользоваться лазейкой в виде гугловского адреса appspot. Однако за три года Роскомнадзор нарастил мощности и может теперь блокировать все, что угодно, при помощи технологии dpi (глубокого анализа трафика). Пока мы смеялись над цензурным ведомством, оно готовило силы для мести. Империя наносит ответный удар.

2. «МБХ-Медиа» и «Открытые медиа», безусловно, входят в топ-10 лучших российских СМИ. Надеюсь, они продолжат работу в соцсетях, благо для этого есть техническая возможность, но жить под блокировкой опасно – прежде всего из-за отсутствия гарантий безопасности журналистов. Грубо говоря, на митинг без пресс-карты под камеры не выйдешь.

3. Параллельно с ударом по этим медиаресурсам Россия обнулила миссию наблюдателей ОБСЕ. Вспомним и уничтоженное видеонаблюдение.

Все это одно к одному: власти нужно не только узурпировать власть, но и делать это под восторги сплотившегося вокруг Путина обнищавшего народа. Поэтому не только независимым политикам, но и журналистам с наблюдателями объявлена вендетта.

Эль Мюрид

Вчера террор доехал до СМИ Ходорковского. Закрыты все его медийные проекты на территории России. Обвинение стандартное - разжигали, призывали, потворствовали экстремизму, иностранные агенты. Хотя как раз здесь ни о каких призывах вести речь не получается - они просто информировали о том, что официоз либо вообще не освещал, либо беспробудно лгал.

Проблема борьбы с журналистами в том, что вместо демонстрации силы режим демонстрирует критическую слабость. "...Какая шаткая система, если её может разрушить пригоршня ягод..." Фраза из "Голодных игр" полностью соответствует путинской России. Она настолько слаба, что пугается себя в зеркале. Сильные и уверенные не истерят и не бьются в падучей, даже увидев свое отображение.

Команда Навального

Так трусливо, под вечер, Путин продолжает уничтожать СМИ, которые не боятся говорить правду.

Роскомнадзор вчера заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ медиа» и сайт правозащитного проекта «Правозащита Открытки» по требованию Генпрокуратуры из-за призывов к массовым беспорядкам (что за чушь?), экстремизму или участию в несогласованных протестах.

Сегодня «Открытые медиа» объявили о своём закрытии, «потому что риски для сотрудников проекта слишком велики».

Очень жаль, они выпускали отличные материалы. Спасибо вам за вашу работу!

Путин за это ответит.

Но не менее распространённой среди оппозиции была и другая реакция – усталость и бессилие.

Зоя Светова

Этот странный день заканчивается и вроде бы уже все слова сказаны, вердикты вынесены, новость о закрытии нескольких сайтов и о том, что десятки людей остались без работы, потеряла свою актуальность, потому что ее заслонили десятки других не менее важных новостей. А я все никак не могу смириться с тем, что кучка людей по сути узурпировала не только политическую власть, но так все устроила в государстве, чтобы исключить возможность к легальному сопротивлению. Вот , например, тебя ни за что ни про что, по надуманным и абсурдным причинам лишают работы, лишают любимого дела, которым ты занимался, а ты не можешь оспорить в суде решение о блокировке твоего издания, которое по сути означает запрет на профессию. Ты не можешь это сделать, потому что суда в России не существует. Ты должен выбирать: уезжать из страны, потому что, если захотят, тебя могут посадить в тюрьму. Или оставаться здесь, но непонятно чем заниматься, потому что тебя лишили возможности делать то, что ты любишь и умеешь. Тебе неоткуда ждать помощи, ведь те, кто еще не «зачищен», помочь тебе не смогут. И еще одна деталь: журналисты вынуждены уничтожать свои статьи, контент сайтов, которые заблокированы. Так в середине 80-х годов один из друзей моего отца, опасаясь обыска, вывез в лес рукописи моего отца, которые у него хранились, и сжег их на всякий случай, чтобы , если к нему придут с обыском, эти рукописи не нашли.

Александр Кынев

Все очень печально, и конца этому не видно. Источник мрака в стране очевиден, и пока он не уйдет, светлее не станет.

Кирилл Шулика

Структуры МБХ в России разгромлены окончательно. Я думаю, что главной краткосрочной целью как раз и были разгром структур Навального и Ходорковского, но это совсем не значит, что они остановятся. Работы у них еще много.

Можно, конечно, было вывезти редакции заграницу и вещать оттуда, но это бессмысленно, ибо в России не прижились VPN, поэтому аудитория просядет будь здоров.

И что осталось? "Медуза" сильно просела, это неудивительно, так что "Дождь" и "Репаблик" платные, критикуемое "Эхо Москвы", но в любом случае все уходит в соцсети. Но куда деваться журналистам?

Андрей Мальгин

Как при СССР существовало такое явление, как "эмигрантская пресса", так и в России - хотите верьте, хотите нет - но скоро будет "эмигрантский интернет". Всё живое и побуждающее к критическому осмыслению происходящего, будет заблокировано для российских пользователей (мы видим, как этот процесс ускоряется, и новости об этом теперь приходят в ежедневном режиме), свободный интернет будут делать уехавшие и они же будут его потребителями, читателями и участниками дискуссий.

VPN? Не смешите. 90% пользователей Сети не знают, никогда не узнают, что это такое, а если узнают, не справятся. Тем более нормальные VPN, не замедляющие трафик - платные. И тем более не забываем: VPN в России уже вне закона. Они запрещены. В рамках этого общего запрета власти вылавливают VPN-сервисы и банят их пачками. Думаете, трудно заблокировать VPN? Так же легко, как и всё остальное. Причем тут, как я прочитал на специализированных сайтах, Россия даже идет впереди Китая. Там, при индивидуальном обращении в контору глубокого бурения, VPN тебе или твоей компании могут разрешить (но поставят на контроль, конечно). В России пока такого нет. 276-й федеральный закон 2017 г. запрещает использовать VPN-сервисы и анонимайзеры для обхода блокировок, и распространяется он на всех. То, что по нему пока никого не посадили, а только штрафовали, не означает, что не посадят завтра.

Так что нас ждут "эмигрантские сайты", "эмигрантские блог-платформы" (к числу которых вскоре может быть отнесен всеми нами любимый Фейсбук), будем вариться в своем соку и приветствовать появление старых друзей, которые неожиданно выйдут в эфир с какого-нибудь таиландского пляжа.

Николай Подосокорский

Уверен, что блокировками только политических, правозащитных, активистских и новостных ресурсов дело отнюдь не ограничится. Бесплатные электронные библиотеки и разные открытые интернет-архивы полезных данных тоже неизбежно пострадают. Рекомендовал бы скачать или купить самые ценные для вас книги прямо сейчас, потому что тезис о том, что при желании к ним и так можно будет получить доступ в любой момент, по всей видимости, вскоре будет напрочь опровергнут.

Виктор Шендерович

Очередной проезд путинского катка по свободным СМИ, - и я ловлю себя на притушенной реакции на это. Так герой классического хитруковского мультфильма "История одного преступления" уже не вздрагивает от грохота: у него давно села психика...

Разгон НТВ случился 20 лет назад - тогда и была решена судьба свободного слова в России при Путине.

Все, что случилось дальше (десятки разгромленных СМИ, от Рен-ТВ, проездом через "КоммерсантЪ" и "Ведомости", до пошедших под нож сегодня), уничтожение общественных и правозащитных организаций, суда, адвокатуры... - все это носит для меня характер не ряда событий, а череды последствий.

Я писал когда-то, еще в середине нулевых: первое изнасилование - драма, а сто пятнадцатое - уже обстоятельства жизни. Не получается рыдать каждый раз...

Но это, так сказать, взгляд историка, совершенно не отменяющий сегодняшних эмоций тех, с кем это происходит впервые...

Ну, и страну жалко, конечно. Даже ту ее часть, которая так и не поняла, что она потеряла с уничтожением свободы.

Но не вся оппозиция потеряла надежду. Некоторые, в первую очередь, самые опытные её представители, которые когда-то боролись с советской властью, помнят, что ничто не вечно, в том числе и репрессии.

Николай Травкин

Ни дня без обысков! Причём в дверь ломятся, чтобы обыскать как свидетеля, а из квартиры выводят уже в качестве соучастника.

Ни дня без закрытий сайтов! Причём вчера закрывали и как то объясняли за что, а сегодня буркнут «за связь с нежелательной организацией» и думай, что хочешь.

А с другой стороны и власть понять можно. Хотят, ведь, как лучше! Чтобы и людям внутри сытнее жилось, и чтобы снаружи нас побаивались, да уважали. А для этого сосредоточиться надо и двигаться уверенным шагом вперёд. А где ж тут сосредоточишься, ежели всякие разные под ногами путаются, выискивают и разоблачают. В общем, нарушают стабильность. А без неё - никуда.

Вот, было же время золотое, когда власть и народ были едины и не могли нарадоваться друг на друга. Стабильность была, о которой теперь только мечтать приходится! Газеты, радио, телевидение - никакой разноголосицы, все один путь освещали. Могучая партия в блоке с беспартийными на каждых выборах поддерживалась народом на 99,98%. На каждом этапе маршрута лидер был. Каждый раз самый мудрый, глубокоуважаемый, незаменимый, всеми горячо любимый и вся страна слезами заливалась каждый раз, когда хоронила…

На этой любви к незаменимым лидерам - искренней и всенародной - и надорвались. Наступила чёрная полоса однажды и трёх подряд из Кремля вынесли. Печаль всю страну накрыла, рыдали непрестанно, а когда глаза протёрли, раскрыли, посмотрели … могучей державы то уж и нет. Тоже скончалась. От чрезмерной стабильности.

СерпомПо

Это очень неумная стратегия властей – давить подобные начинания.

Потому что, не имея решающего политического значения, они позволяют «выпускать пар» - дают людям интересную информацию, помогают защищать их права.

В известном смысле они являются не оппонентами, а служат полезным для властей дополнением к существующим порядкам, позволяя сглаживать противоречия.

Так, когда-то, обсуждая СССР, советологи толковали наличие в «плановой советской экономике» неформального сектора, полагая, что он не противостоит установленной сверху системе, а позволяет сглаживать ценовые и товарные дисбалансы.

Дилемма тотального контроля и управления процессом все больше решается в пользу «закручивания гаек». Вопрос лишь в том, что это даст в условиях интернета и власти соцсетей? Можно ли закрыть распространение «нежелательных идей»?

Опыт позднего СССР мог бы научить нынешних руководителей страны, что это было трудно сделать даже тогда, причем не только из-за радиоголосов из-за рубежа и самиздата. Но главным образом из-за несоответствия пропаганды и окружающей действительности, которое наблюдали советские граждане.

Зоя Светова

На свете все кончается , ведь есть всему конец. Кончается пирожное, ситро и леденец. У кошки хвост кончается. У школьника - тетрадь. А песенку про лесенку начнём с конца опять.