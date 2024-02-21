"Страна в руках буйно помешанных". Соцсети о списке "запрещенных книг"

Российская торговая площадка "Мегамаркет" убрала с витрины более 250 книг, в которых содержится "ЛГБТ-пропаганда". Наименования этих книг опубликовал в своем телеграм-канале журналист Александр Плющев.

Обширный список, в котором упоминается множество книг как почтенных классиков, так и известных современных авторов, стал поводом для множества саркастических комментариев.

Александр Гаврилов

"Неточка Незванова" Достоевского вошла. Мы шутили, что Уайлд и Мураками почему-то не тревожат ненавистников "Лета в пионерском галстуке" – дошутились.

Пиратские Стивен Кинг и Роберт Гэлбрейт на тех же маркетплейсах опасности для властей РФ не представляют.

Сталингулаг

Спокойной ночи тем, кто теперь наконец сможет спокойно уснуть, зная, что план Достоевского раскрыт, и он больше не сделает из них экстремистов. Ваша жизнь прожита не зря. Тылы надежно прикрыты.

Майя Кучерская

Список из 250 изъятых из продажи книг с ЛГБТ тематикой включает и повесть "Неточка Незванова" Федора Достоевского.

А ведь там ни слова про лесбийскую любовь, но лишь обычная для Достоевского экзальтация двух совсем юных особ, примерно 11-тилетней Неточки и ее ровесницы, княжны Кати. Да, они целуются, обнимаются, но наверняка ужаснулись бы, а скорее, вовсе ничего бы не поняли, узнай, как их взаимные рыдания и объятия интерпретируют в 21 веке.

Федор Михайлович бьется в эпилептическом припадке.

Максим Круглов

Вообще, только в тоталитарных режимах могут запрещать книги писателей, которыми страна может и должна гордиться. Никакой отмены русской культуры не нужно – власти сами ее готовы отменить. Встает вопрос – понимают ли взрослые люди в пиджаках и галстуках что они творят, и будут ли в итоге публичные сожжения неугодных рукописей?

Татьяна Малкина

Кстати, я считаю, что не только "неточку незванову" следует изъять, но и всего федора михайловича достоевского. изъять, а лучше – запретить

так вот, глядишь, и от бесов нечаянная польза может выйти))

Наталья Ломыкина

Говорят, что список книг, которые Мегамаркет спешит изъять из продажи, составил депутат Хинштейн, в прошлом выпускник журфака. Надо бы уточнить у коллег, с какого раза он сдавал экзамены по литературе и сдал ли он их вообще. (Пересдачу хорошо бы провести. Чтобы, например, его сейчас Игорь Волгин погонял по творчеству вычеркнутого Достоевского). Или это так влияет на студента-гуманитария последующее обучение в университете МВД и общее депутатство, что ему в Мураками с Платоном пропаганда мерещится.

Шамиль Идиатуллин

Сегодня самый лучший день, сегодня битва с Мураками.

Сергей Попов

Что-то не все книги Мегамаркет запретил у себя.

Может не читали?

Могу написать краткие содержания наиболее вопиющих.

Например,

"Повествование развивается на фоне отношений гей-пары, участвующей в военной операции. Несмотря на творимые вокруг ужасы и бесчинства, члены пары продолжают любить друг друга, пока смерть не разлучает их" (Гомер. Илиада).

Галина Юзефович

Вчитавшись в эпический список того, что сняли с "Мегамаркета", обнаружила в нем повесть "Кармилла" Джозефа Шеридана Ле Фаню. Of all things, "Кармилла"! Честно говоря, я до сегодняшнего дня вообще не видела ни одного живого человека в своем окружении, который бы ее читал, а тут вдруг прямо запретили!

Откуда ее знаю я? Видите ли, я просто опередила свое время и увлеклась темой вампиров задолго до того, как это стало мейнстримом, то есть году эдак в 1992-м, в возрасте, как и положено, 16 лет. Тогда с качественными вампирами на отечественном книжном рынке было не очень (да даже и не только с качественными, до "Сумерек" было еще грести и грести), а вот "Кармилла" уже почему-то была, и потому ее, наряду с "Упырем" Алексея Константиновича Толстого, можно было прочесть. Как же я ее тогда любила, господи. С тех самых пор ни разу в руки не брала и даже не слышала о ней ни разу.

Впрочем, грех сказать, "Кармилла" под раздачу попала по делу, если меня не подводит память. Там вампир-женщина кусала другую женщину, а мужчинами брезговала. Ох, неспроста это было. Ох, неспроста.

Для многих этот список послужит руководством к действию, пишут комментаторы.

Кирилл Куталов

Список забаненных книг – это такой расширенный reading list, даже впн не нужен, просто бери и иди по пунктам, там почти всё хорошее.

Роскомнадзор как апофатический рекомендательный сервис.

Георгий Урушадзе

Отличный список в рубрику "Что читать". Рекомендую.

Расскажите, а есть научно задокументированный факт, когда от прочтения книг менялась ориентация?

Но есть в списке и позиции, которые могут разочаровать разборчивого читателя.

Михаил Эдельштейн

Отдельно радует, что в списке изымаемого – несколько книг ярой Z-активистки Погодиной-Кузминой. Ну хоть так постоит рядом с Вирджинией Вулф и Андре Жидом. Другого-то шанса явно не представится.

Скоро стоит ждать появления списка книг, обязательных к прочтению, – он наверняка будет коротким, иронизируют в блогах.

Вера Афанасьева

Надо полагать, что в ближайшем будущем запретят вообще все книги. И напишут одну-единственную на основе интервью Путина Карлсону, и сделают её обязательной для всеобщего прочтения.

Красный всадник

А чьи произведения читать то надо? Дугина читать, Рогозина и философа Ивана Ильина?

Виталий Андриевский

Для чтения в России остались разрешены:

Автобиография Медведева "50 оттенков синего"

Полное собрание обещаний президента в 30 томах

Кулинарная книга Симоньян "Матушка, неужели мы это проглотим"

Литературные "чистки" – логичное продолжение процессов, которые идут сейчас в России, пишут комментаторы.

Анатолий Несмиян

По подозрению в пропаганде ЛГБТ в России запрещен целый ряд книг, в том числе и составляющий классику литературы, включая и всемирно известные произведения. Среди запрещенных авторов Харуки Мураками, Стивен Фрай, Дени Дидро, Пауло Коэльо, Франсуаза Саган, Стефан Цвейг, Владимир Сорокин, Федор Достоевский. Запрещены пока не сами авторы, а отдельные их книги, но тут, как учил нас Горбачев – главное нАчать, а потом углУбить.

С артистами, работающими в звуковом диапазоне, разобрались, теперь идет чистка авторов книг.

Я не думаю, что речь идет о целенаправленной деятельности. Просто сама направленность бессистемного террора создает потребность в запрете и стигматизации всего, на что падает взгляд режима. Запреты происходят не потому что нужно, а потому что режим может запретить. Причем не объясняя ничего и никому, так как объяснить происходящее просто невозможно ни с каких рациональных позиций.

Идет хаотическая деятельность по разрушению всего. При этом попытки создать хоть что-то взамен неизменно проваливаются – психотип этих людей воспринимает только разрушение, созидать они не в состоянии. По сути, страна попала в руки буйно помешанных, которые разносят ее кувалдами. Пригожин не зря выбрал ее символом «Вагнера» – инструмент полностью вписывается в текущий период истории страны.

Алексей Рощин

Что в этом особенно важно понимать? Что это озверение – показательное, демонстративное. 90% населения РФ понятия не имеет про эти книги и про этих авторов. 90% населения в книжные вообще не ходит. Взять наугад человека из толпы в любом городе РФ, показать этот список – большая часть ни про одного автора (даже в моей сокращенной выжимке) не слышала, опознает одного-двух.

То есть это – прямой выпад властей (при полной поддержке ликующего народа) против вот этих жалких 10%. Широкой массы крестьян – против горожан. Против умников проклятых. Их и так крохи – но надо, чтобы их совсем не было. "Нам не нужны умные, нам нужны верные". У всех этих книг ведь – ничтожные тиражи: 5, 6, много – 10 тыс. экз. Зачем их ИЗЫМАТЬ?

А это просто еще одна война объявлена. ШОБ БОЯЛИСЬ. Ну и просто – в знак острой ненависти. Не к ЛГБТ, конечно (они там сами все ЛГБТ). К умникам, которые хотя бы слышали, что есть такой Хулио Кортасар.

В Ассоциации компаний интернет-торговли список книг, изъятых из продажи, назвали "неактуальным" и "не имеющим отношения к действительности – по словам президента этой организации, список составили в 2022 году, чтобы продемонстрировать Госдуме, какие книги могут попасть под действие закона об ЛГБТ-пропаганде, и тем самым добиться изменений в законе.

В провластных каналах о происходящем пишут как о недоразумении, которое несложно исправить.

Ксения Болецкая

Как интересно: вчера маркетплейс Мегамаркет (принадлежит Сберу) официально заявил, что снял с продажи почти 250 наименований книг из-за якобы наличия в них пропаганды ЛГБТ. И сослался магазин на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) – мол, крупейшие маркетплейсы, участники ассоциации вместе список составили и теперь вместе эти книги изъяли из продажи, решение всей индустрии.

Странно было сразу – в списке, например, есть "Неточка Незванова" классика Достоевского и "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда (этот вообще входит в школьную программу по литературе).

Ну и в других маркетплейсах книги из списка как лежали, так и лежат.

А сегодня АКИТ рассказал, что список книг действительно больше года назад собрала ассоциация, но только, мол, не для изъятия, а ровно против него – как аргумент для государства, что с такими невнятными критериями по пропаганде ЛГБТ под запрет можно подвести кучу книг.

Почему Мегамаркет решил пойти по списку – непонятно. Интересно, теперь вернут книги?

Критерии по ЛГБТ же реально невнятные, несмотря на все обещания государства все нормально описать (если тут вообще можно что-то нормально описать) спустя больше года действия закона происходит вот такое "веселье".

Гендиректор Эксмо Евгений Капьев тут недавно рассказал, как отвечал по запросу, что в книге "Кот в сапогах" нет признаков ЛГБТ и сексуального разврата.

Анастасия Миронова

Почему в голове торговцев вообще родилась идея составить самим список книг к изъятию? Как они догадались? А просто хотели обезопасить себя от наступления экзальтантов.

Это страшная сила, которую выпустили на рубеже 2010-2020-х. В том, что она сейчас творит, виноваты те, кто тогда молчал. Вы выступали против? Стыдили? Призывали одуматься? Если нет, то именно вы виноваты в том, что сейчас непонятные люди вздумывают изымать из продажи Платона и под их дудку пляшут крупнейшие торговые площадки. Во всем, что происходит сейчас, виноваты не те, кто молчит сейчас, а те, кто молчал в 2000-2010-е. Если вы не говорили ничего тогда (были заняты, глупы, не замечали), сегодня у вас есть право лишь раскаиваться. В том числе перед нами. А то повадились: все 2000-2010-е они по курортам, вечеринкам, на грантах, при бюджетах, а теперь, видите ли, прозрели, и нас, изначально все понимавших, теперь стыдят за то, что мы здесь остались нести свалившийся на нас из-за их молчания крест.

Я не молчала. И по поводу агрессивного меньшинства, которое в свое время запустили в дом со здоровым микроклиматом через приоткрытую фрамугу, я писала и говорила много. И все это предвидела. Все было понятно. Не понимаю только одного: зачем государству давать радикалам влияние в таких объемах. Ведь государству от этого действительно прямой ущерб, в том числе репутационный. Прибытка от них почти ноль, они имеют влияние на мизерную аудиторию. Ущерб и неудобства – огромные.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что список явно составляли какие-то враги.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому в соцсетях приписывают авторство списка, заявил, что книгам из списка ничто не угрожает.

Аркадий Дубнов

Что касается русского классика, то он, известный своим болезненным отношением к "еврейскому вопросу", очень бы удивился, узнав, что в его защиту бросился депутат Думы Хинштейн, заявивший сегодня, что "книгам писателя Достоевского и остальной классике по российским законам о борьбе с пропагандой ЛГБТ ничего не угрожает". Слава тебе, господи…

Будем радоваться, что 50-летнему выпускнику журфака МГУ и академии МВД, которому и "Платон – друг", довелось стать спасителем хотя бы части мирового культурного наследства, уже готового было сгинуть на великих российских просторах. Пожалуйста, продолжайте стараться, уважаемый Александр Евсеевич, Вам зачтется…

После проверки обнаружилось, что многие книги из опубликованного Александром Плющевым списка на "Мегамаркете" действительно недоступны: там можно купить всего 37 книг из упомянутых в списке 252 наименований, пишет "Агентство".