Страны Балтии призвали ЕС создать трибунал над руководством России

Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии призвали страны Евросоюза и их международных партнёров создать трибунал, который бы расследовал преступления российских военных на территории Украины и заложил бы основы для юридической ответственности виновных в этих преступлениях.
В совместном заявлении глав МИД стран Балтии говорится, что расследований, которые отдельно проводятся Украиной, некоторыми европейскими государствами и Международным уголовным судом, недостаточно для того, чтобы "привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России".
"Недавние умышленные нападения на жилые дома, школы и детские площадки, а также гражданскую инфраструктуру по всей Украине являются лишь эпизодом террористической кампании России против украинского народа. Европейский союз должен действовать, чтобы поиск ответственных за ужасные преступления находился в центре нашей политики", - подчёркивается в заявлении.
- Российские войска вторглись на территорию Украины 24 февраля по приказу Владимира Путина. По данным ООН, к началу октября в результате военной агрессии погибли свыше 6 тысяч украинских мирных жителей, из них почти 400 погибших - дети. Власти Украины расследуют сотни уголовных дел в отношении российских военных. Россия свою причастность к убийствам мирных жителей отрицает.
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