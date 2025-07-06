Страны БРИКС в итоговой декларации упомянули войну России с Украиной

Участники саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро в итоговой декларации выразили надежду на мирное соглашение между Россией и Украиной благодаря текущим дипломатическим усилиям.

Кроме того, страны БРИКС осудили удары Вооружённых сил Украины по железнодорожной инфраструктуре в России.

"Мы самым решительным образом осуждаем нападения на мосты и железнодорожную инфраструктуру, преднамеренно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, в результате чего погибли несколько мирных жителей, в том числе дети", — говорится в документе.

Лидеры стран призвали к немедленному и безоговорочному прекращению огня в Газе и высказались за объединение сектора Газа и Западного берега Иордана в единое палестинское государство под контролем Палестинской национальной администрации.

Участники саммита также осудили удары по ядерным объектам Ирана назвав их нарушением международного права.

Кроме того, лидеры БРИКС осудили угрозу, исходящую от иностранных террористических группировок в Сирии, и предупредили о риске их распространения по региону.

В декларации содержится призыв к Израилю немедленно вывести войска с сирийской территории.

БРИКС — объединение развивающихся экономик мира, названное в честь первых членов группы, Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В 2024 году к группе присоединились Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет, в 2025-м — Индонезия.

Большинство из стран БРИКС занимают сдержанную позицию по отношению к Москве и не вводили санкции в отношении России после её нападения на Украину.

Россию на саммите в Рио-де-Жанейро представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин в мероприятии участвовал по видеосвязи.

В отношении Путина действует ордер Международного уголовного суда. Российского президента обвиняют в незаконном вывозе украинских детей на неподконтрольные Киеву территории.

Бразилия ратифицировала римский статут и признаёт решения МУС. Это означает, что страна должна арестовать обвиняемого, если он окажется на её территории.