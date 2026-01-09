Ссылки для упрощенного доступа

Страны ЕС одобрили торговое соглашение с Южной Америкой

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите МЕРКОСУР в Монтевидео, Уругвай, 6 декабря 2024 года
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите МЕРКОСУР в Монтевидео, Уругвай, 6 декабря 2024 года
Страны Евросоюза одобрили подписание соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР – объединением в Южной Америке, которое представляет общий рынок шести стран региона. Переговоры о заключении этого соглашения длились 25 лет.

Как пишет агентство Reuters, соглашение поддержала 21 страна. Против выступили Австрия, Франция, Венгрия, Ирландия и Польша, а Бельгия воздержалась. Для одобрения требовалось согласие как минимум 15 стран, представляющих 65% всего населения блока.

Европейская комиссия и такие страны, как Германия и Испания, утверждают, что соглашение поможет компенсировать потери бизнеса из-за американских импортных пошлин и снизить зависимость от Китая.

Противники соглашения, возглавляемые Францией, заявляют, что это приведет к увеличению импорта дешевых продуктов, что нанесет ущерб отечественным фермерам.

Польские фермеры протестуют против подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, Варшава, Польша, 9 января 2026 года
Польские фермеры протестуют против подписания соглашения между ЕС и МЕРКОСУР, Варшава, Польша, 9 января 2026 года

Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что борьба еще не закончена, и пообещала добиваться отклонения соглашения заседании Европарламента.

Протесты Варшаве, Польша, 9 января 2026 года
Протесты Варшаве, Польша, 9 января 2026 года

Как пишет Euronews, в пятницу польские фермеры вышли на улицы городов по всей стране, чтобы выразить свой протест – они опасаются наплыва дешевых продуктов из Южной Америки и снижения цен на фермерскую продукцию в ЕС. Протесты прошли и в других странах блока.

