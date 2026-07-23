Страны ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России

Послы стран Евросоюза согласовали 21-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ограничения будут введены в отношении еще 32 российских банков, а также криптовалютных компаниий и платформ для торговли нефтью.

"Замораживаем корректировку потолка цен на нефть на год, чтобы российская военная машина не извлекала выгоду из рыночных потрясений. Впервые мы нацелились на суда, оказывающие помощь теневому флоту России", – написала фон дер Ляйен в соцсети X. Она добавила, что Евросоюз также сделал "важный шаг к официальному запрету на въезд российских комбатантов в ЕС".

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, новый пакет содержит исключение, которое позволяет осуществлять перевалку российского сжиженного природного газа в третьи страны в течение года с автоматическим продлением.

"Государства-члены ЕС проявили солидарность с Грецией, и ожидается, что Греция в будущем поступит так же с другими странами", – заявил один из дипломатов ЕС.

В середине июля Греция выступила против принятия 21-го пакета санкций Евросоюза – из-за запрета на транспортировку российского СПГ в третьи страны. По данным Financial Times, Афины пытаются защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому миллиардеру Георгию Прокопиу.