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Страны ЕС согласовали меры управления при миграционных кризисах

Мигранты из Азии на территории Греции (архив)

В Брюсселе постоянные представители государств-членов ЕС достигли в среду достигли продварительного соглашения об общих правилах действий при неожиданном росте миграционного потока. Сделка по так называемому Кризисному регламенту была заключена на встрече в Брюсселе постпредов при ЕС. Правительства стран Союза поручили своим постоянным представителям в Брюсселе завершить работу, начатую министрами внутренних дел на прошлой неделе. Телеканал "Евроньюс" отмечает, что тогда Италия неожиданно заблокировала проект документа.

Италия оспаривала небольшую часть законопроекта, которая касалась поисково-спасательных операций в Средиземном море. Рим считает, что действия судов благотворительных организаций привлекают все больше мигрантов к европейским берегам.

Германия, чей голос был необходим для получения квалифицированного большинства, выступила в защиту этих операций. В Берлине квалифицируют спасение людей на море как юридический, гуманитарный и моральный долг.

Кризисный регламент предусматривает возможность ускоренного рассмотрения заявок о предоставлении убежища лицам, спасающимся от чрезвычайной опасности, например войны.

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Как жителей Кубы вербуют на войну
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Как жителей Кубы вербуют на войну

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Как жителей Кубы вербуют на войну

И сколько им за это платят

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