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Страны G7 выделят 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок беседует с Дмитрием Кулебой, Германия, 13 мая 2022 года

Страны "Большой семерки" (G7) пообещали выделить 19,8 млрд долларов на укрепление финансовой системы Украины. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном после встречи министров финансов стран G7.

"Мы будем продолжать отстаивать интересы Украины на протяжении всей этой войны и по ее завершении, и готовы делать больше по мере необходимости", – заявили министры финансов и управляющие центральными банками стран "Большой семерки".

По оценкам Украины, ей требуется около 5 миллиардов долларов в месяц, чтобы поддерживать выплату зарплаты государственным служащим и работу администрации.

Во время встречи также обсуждалась возможность введения новых санкций против России. Представители стран G7 обсудили предложения по сокращению доходов России от экспорта энергоносителей, в том числе введение поэтапного эмбарго, формирование картеля покупателей для ограничения цен на российскую нефть и введение пошлин на импорт российской нефти.

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