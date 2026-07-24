Страны МУС проголосовали за отстранение главного прокурора Хана

Страны-участницы Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за отстранение Карима Хана от должности главного прокурора, сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатических источников. По их данным, решение поддержали 82 из 125 стран. Какие именно государства проголосовали за отстранение, не уточняется.

Причиной стали обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против Хана в 2024 году. Он их отрицает. В мае 2025 года Хан ушёл в отпуск, а в июне 2026 года его полномочия были приостановлены до завершения расследования.

При Хане МУС выдал несколько резонансных ордеров на арест. В марте 2023 года суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе и перемещении украинских детей на неподконтрольные Киеву территории.

В ноябре 2024 года МУС выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их подозревают в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с войной в секторе Газа после нападения джихадистов на Израиль 7 октября 2023 года.