Страны НАТО договорились передать Украине больше систем ПВО

Страны НАТО договорились передать Украине дополнительные системы ПВО, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сделал это заявление после заседания Совета Украина – НАТО, которое прошло в пятницу.

"Помимо систем ПВО Patriot, есть и другое оружие, которое союзники могут предоставить, в том числе SAMP/T. Многие другие союзники, у которых нет доступных систем, обязались предоставить финансовую помощь, чтобы приобрести эти системы для Украины", – передает слова Столтенберга агентство Reuters.

Генсек НАТО не уточнил, сколько новых систем ПВО получит Украина, но сказал, что ожидает объявлений по этому вопросу в ближайшие дни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил провести заседание Совета Украина – НАТО, оно прошло в режиме онлайн. Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, так как Конгресс США несколько месяцев не может принять пакет помощи Украине, а Евросоюзу не удается поставить боеприпасы в запланированные сроки.