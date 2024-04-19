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Страны НАТО договорились передать Украине больше систем ПВО

Зенитный ракетный комплекс Patriot, Польша, 16 марта 2022 года
Зенитный ракетный комплекс Patriot, Польша, 16 марта 2022 года

Страны НАТО договорились передать Украине дополнительные системы ПВО, сообщил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сделал это заявление после заседания Совета Украина – НАТО, которое прошло в пятницу.

"Помимо систем ПВО Patriot, есть и другое оружие, которое союзники могут предоставить, в том числе SAMP/T. Многие другие союзники, у которых нет доступных систем, обязались предоставить финансовую помощь, чтобы приобрести эти системы для Украины", – передает слова Столтенберга агентство Reuters.

Генсек НАТО не уточнил, сколько новых систем ПВО получит Украина, но сказал, что ожидает объявлений по этому вопросу в ближайшие дни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский запросил провести заседание Совета Украина – НАТО, оно прошло в режиме онлайн. Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, так как Конгресс США несколько месяцев не может принять пакет помощи Украине, а Евросоюзу не удается поставить боеприпасы в запланированные сроки.

  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что Украине известно о наличии в арсеналах союзных стран ста систем. Он обратился с просьбой передать хотя бы семь батарей Patriot для защиты украинских городов.
  • Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель призвал союзников предоставить Украине больше средств ПВО, в частности ЗРК Patriot. В четверг, 18 апреля, на встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Брюсселе он заявил, что это надо сделать независимо от того, какое решение будет принято в Вашингтоне по финансированию военной помощи Украине.

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