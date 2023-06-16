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Страны НАТО не достигли согласия о новых оборонительных планах союза

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, Брюссель, 16 июня 2023

Министры обороны стран НАТО на совещании в пятницу 16 июня не смогли достичь соглашения по новым планах противодействия российским военным устремлениям. Один из дипломатических источников в разговоре с корреспондентом Reuters сказал, что договоренности были заблокированы делегацией Турции.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры рассмотрели планы совместной обороны - впервые после окончания холодной войны и в связи с российским вторжением в Украину. На двухдневной встрече в Брюсселе удалось "продвинуться" к взаимному согласию относительно этих планов, отметил Столтенберг.

Однако один из дипломатов сказал, что Турция заблокировала принятие общего соглашения в связи с "неправильным написанием" географических названий, включая, в частности и ряд топонимов на карте Кипра. По мнению дипломата, возможность найти решение этого вопроса перед саммитом НАТО в середине июля в Вильнюсе, ещё сохраняется.

Турецкий представитель в НАТО заявил, что было бы неправильным комментировать секретный документ НАТО, добавив, что "обычные консультации и обмен оценками между союзниками продолжается".

Так называемые региональный планы - секретные документы объемом в несколько тысяч страниц - содержат детальное описание действий союза НАТО в случае нападения России.

"Фундаментальным сдвигом" называет Reuters сам факт создания проекта планов военных действий НАТО в новых условиях. В НАТО десятилетиями не разрабатывали широкомасштабных оборонительных планов когда войска стран Североатлантического договора участвовали в меньших военных кампаниях в Афганистане и Ираке и когда постсоветская Россия не представляла для Запада экзистенциальной угрозы, отмечает агентство Reuters.

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