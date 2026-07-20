Страшнее ударов по нефтепрому. Рунет – о горящих складах Wildberries

В ночь на 20 июля Украина провела массированную воздушную атаку в Московской области. Украинские OSINT-каналы написали утром в понедельник, что удары, в том числе, вновь пришлись по складам российского маркет-плейса Wildberries — в поселке Коледино и в индустриальном парке "Южные врата" в Домодедове. Пресс-служба Wildberries утверждает, что комплекс в Коледино продолжает работу в штатном режиме. Ранее сотрудников эвакуировали.

Предыдущие удары по логистическим центрам Wildberries произошли в ночь на 18 июля – в подмосковной Электростали и тамбовском Котовске. В Котовске погибли семь сотрудников ночной смены, 25 человек пострадали, в Электростали 61 пострадавший, один человек умер в больнице.

Блогеры обсуждают, какие последствия удары по складам Wildberries будут иметь для обычных россиян – мелких и средних предпринимателей, а также тех, кто не замечал войны России в Украине.

Некоторые посты публикуются с сокращениями, не изменяющими смысла авторского высказывания.

Aleksandr Smirnov

В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного.

Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль.

Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства...

Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.

МАДЯР

Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 млрд. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную "зону комфорта, граничащую с зависимостью" каждого рядового "скрепоносца"-путинолюба.

🍒Что ж, "Черная смородина красная, потому что зеленая". Именно маковое лето в зените – время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со Свободолюбивой Украинской Птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче.

Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов…

Мы устоим

Москва падет

Крым откормим и восстановим.

Nikolay Mitrokhin

Печальный анекдот дня с Wildberries даже не том, что компания даёт за жизнь сотрудника погибшего на рабочем месте подачку в 2 млн., меньше, чем никчёмному алкоголику, записавшемуся "на СВО", а в том, что её начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие, не разрушенные центры.

После сегодняшней ночи, компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в Европейской части России (включая максимальные меры по её доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе), и последующей приостановке деятельности, поскольку если уж в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие две-три недели они будут гореть если не еженощно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании.

Но Wildberries решила зарабатывать дальше, а чё, никакой, считай ответственности, ни перед сотрудниками выходящими в ночную смену с риском всей той сменой погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны.

Хотя будь в России реально работающее законодательство и хоть сколь-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.

Yakovina Ivan

Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России.

Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ.

Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть Газпром, есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром.

Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни.

Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа WB – это место их работы, их главный и (часто) единственный источник дохода.

Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. (Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная?)

Но в реальности именно малый и средний бизнес (не Путин, не Набиуллина и даже не дорогая нефть) спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов.

По своим долгосрочным последствиям эти удары станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ

А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады WB.

По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которое качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела – каждому органу и каждой клетке.

И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце.

По своим долгосрочным последствиям эти удары (надеюсь, они будут регулярными) станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ.

Без WB колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что "от войны денег только больше стало", окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей.

Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия.

Ну и еще одно: думаю, что для сотрудников Новой Почты утро сегодня было особенно добрым!

Андрей Пивоваров

Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел.

Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов.

В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивался в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций.

Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль. Есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже два года стоит объединенная компания РВБ (Russ и Wildberries), созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось отступить.

Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже: ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии.

Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсации.

В итоге схема проста: войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди.

Aleksey Kopytko

…под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске (Тамбовская область). Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет.

Последствия?

У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростали (к востоку от Москвы) – крупнейший. Второй крупный - в Коледино (Московская область, к югу от Москвы). В Котовске – примерно 4-5-й по объёму оборота. В долях потери точно определить сложно, оценочно – сходу выпадет 15%+ оборота. Что в целом можно пережить. Если всё прекратится.

Но это ж первая такая атака. Которая воспринимается (и является по сути) справедливым возмездием за все атаки по "Новой почте", Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам.

Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно. Что открывает вполне понятную перспективу: сегодня 15+%, а через месяц – 50+%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовать и на складах Ozon, Yandex и ещё буквально пары операторов.

Кому будет больно – там это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно маркетплейс выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то может быть компенсируют страховые, но будет немало банкротств.

Ну, и российские волонтёры с военными там много заказывали.

Второй слой: за последние годы маркетплейсы убили множество небольших оффлайн-магазинов. А теперь есть риск, что и они слегка просядут.

Илья Вайцман

"Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростали спешно эвакуируют... нет, не сковородки и не одежду. Оттуда под конвоем двух спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами."

Штош... Ну а как еще? Это соответствует концепции "военной экономики", когда "всё для фронта, всё для победы" – в цепочки военных поставок вовлекаются все. Что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, а в каком дроны – никто не будет. Прилетит всем.

Gaziz Tortbayev

Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Всё выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть.

Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.

Неужели чужие территории стоят всего этого

Неужели никто в России не задумывается о том, что такие пожары и густой дым могут пагубно влиять на здоровье миллионов людей? Я уже не говорю о том, какой вред наносится экологии, животному миру, почве и водным ресурсам. Химические вещества, выделяющиеся при горении, потенциально способны способствовать развитию различных заболеваний, включая онкологические.

Неужели чужие территории стоят всего этого? Уже давно стало очевидно, что этот дроново-ракетный пинг-понг не закончится, пока не будут устранены причины конфликта, а именно – пока не уйдут с оккупированных территорий Украины. Подпалив дом соседа, рано или поздно рискуешь получить пожар у себя – такова суровая реальность. Да и чужое никогда ворам добра не приносит. Никто не будет молча смотреть, как его уничтожают: за ударом, как правило, следует ответный удар – и так до бесконечности.

Наверное, многие люди после таких пожаров будут с осторожностью относиться к покупкам на Wildberries и Ozon. В подобных ситуациях существует риск потерять деньги: если товар уничтожен, его возврат или компенсация могут оказаться затруднительными, особенно если произошедшее будет признано форс-мажором. Пользуйтесь услугами мировых маркетплейсов, склады которых не расположены в зоне боевых действий.

Marie Valečková

Читаю, что владелица российской Вайлдберриз назвала минувшую ночь "ужасным событием для страны и для компании" и "болью, которую нельзя передать словами".

Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело.

Вообще хотелось бы, чтоб болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании.

Уже сильно заслужили.

Передаю владелице Вайлдберриз Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской "Новой Пошти" (украинский почтовый оператор "Новая почта" – Прим.РС) – потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой – вместе с сотрудниками – земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год.

И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело.

На видео – боль Татьяны Ким, неожиданная, коварно пришла буквально ни с хера, ни с пряника.

(Огромный логистический хаб, в том числе, и для товаров военного назначения, очень важная для ЗСУ цель)

PS Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Вайлдберриз не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов БПЛА товаров.

На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний.

Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Вайлдберриз Татьяной Ким стоят руководитель администрации президента РФ Антон Вайно и его первый заместитель Алексей Громов.