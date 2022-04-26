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Стрельба в детском саду под Ульяновском: убиты двое детей

Неизвестный во вторник ворвался в детский сад под Ульяновском и открыл стрельбу, по предварительным данным, убиты двое детей и нянечка, стрелявший покончил с собой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Утверждается, что неизвестный с оружием открыл стрельбу в детском саду посёлка Вешкайма во время "тихого часа". По ряду сообщений, одна сотрудница детского сада была ранена.

Власти Ульяновской области подтвердили гибель четырёх человек. По предварительным данным, убитым детям - мальчику и девочке - было 5 и 6 лет.

Baza сообщает, что на месте преступления обнаружено двуствольное ружьё. Оно зарегистрировано на имя 68-летнего Александра Дронина. Также утверждается, что охраны в детском саду не было.

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