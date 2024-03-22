В концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске в пятницу вечером была открыта стрельба – перед началом концерта рок-группы "Пикник". "РИА-Новости" сообщает, что "минимум три человека в камуфляже открыли огонь". Сообщается также о взрыве и пожаре в здании.

"Интерфаксу" в оперативных службах рассказали о втором взрыве на месте пожара в "Крокус Сити Холл". Кровля здания частично обрушилась.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Центр общественных связей ФСБ сообщает, что, по предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали. Спецслужбы проводят оперативно-розыскные действия, отметили в ФСБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале написал, что он соболезнует семьям погибших.

Специализирующийся на оперативной хронике канал 112 также писал со ссылкой на источники о 40 погибших и более 100 раненых. Сообщалось также о десятках человек, отрезанных огнём от выходов.

На видео, опубликованных в российских соцсетях, в зале "Крокус Сити Холла" слышна стрельба из автоматов.

Источник телеграм-канала Shot рассказал, что стрелявших было пятеро.

В оперативных службах агентству ТАСС сообщили, что после стрельбы, устроенной неизвестными, началась эвакуация людей. Огонь почти полностью охватил кровлю концертного зала, тогда как внутри здания оставались люди, отмечало агентство.

Стреляли из автоматов, передаёт Baza. Позднее телеграм-канал написал, что сотрудники ДПС перекрывают дороги вблизи "Крокус Сити Холл". Ведётся розыск четверых мужчин в камуфляже, которые могли скрыться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место, где произошла стрельба и начался пожар. Создан оперативный штаб. Два вертолета Ка-32 уже направлены к месту происшествия, передаёт Агентство "Москва". Вертолёты используют для тушения пожара, с них на горящее здание сбрасывают воду. Ещё один вертолет готовится к вылету, передаёт РБК.

Более 50 бригад скорой направили к месту ЧП для оказания помощи пострадавшим, сообщили в Минздраве Московской области.

Одновременно поступают сообщения, что в Москве сейчас плохо работает сотовая связь – сбои у Tele2, "Мегафона", "Билайна" и МТС.

Соболезнования в связи с произошедшим в "Крокус Сити Холле" выразила администрация США. "Кадры ужасают, их тяжело смеотреть... Мы стараемся получить больше информации", – сказал представитель по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге. "Наши мысли, очевидно, с жертвами этой ужасной атаки", – добавил Кирби.

Выступая на брифинге в пятницу, Джон Кирби также заметил, что на данный момент нет никаких признаков того, что к стрельбе в концертном зале в России причастны Украина и её граждане. Представитель МИД России Мария Захарова сказала на это, что если США точно уверены, что Украина не причастна к нападению в "Крокус Сити Холле", то Вашингтону следует поделиться с Москвой любой имеющейся в его распоряжении информацией.

Советник Офиса президента Украина Михаил Подоляк поздно вечером в пятницу прокомментировал события в Красногорске в своём телеграм-канале. "Давайте зафиксируем, Украина определённо не имеет ничего общего со стрельбой и взрывами в "Крокус Сити Холл, в Московской области, это не имеет никакого смысла. Прежде всего Украина сражается с российской армией более двух лет. Всё в этой войне будет решено только на поле боя. Второе, Украина никогда не прибегала к использованию террористических методов", - говорит Подоляк на видео.

Две недели назад, 7 марта, посольство США в Москве предупреждало об угрозах терактов в Москве. Тогда отмечалось, что атаки возможны "в ближайшие двое суток", американским гражданам было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Позднее предупреждение американской дипмиссии продублировали для своих граждан ещё несколько стран. 19 марта российский президент Владимир Путин назвал заявления западных стран о возможности терактов в России "провокационными" и нацеленными "на запугивание и дестабилизацию общества".

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