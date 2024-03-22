В концертном зале "Крокус Сити Холл", в подмосковном Красногорске, в пятницу вечером была открыта стрельба - перед началом концерта рок-группы "Пикник". РИА-Новости сообщает, что "минимум три человека в камуфляже открыли огонь". Сообщается также о взрыве и пожаре в здании.

Поступают неподтвержденные сообщения о десятках погибших и раненых.

На видео, опубликованных в российских соцсетях, слышна стрельба из автоматов.

В оперативных службах агентству ТАСС сообщили, что после стрельбы, устроенной неизвестными, идёт эвакуация людей. Информация об обстоятельствах произошедшего, а также о том, есть ли пострадавшие и погибшие, уточняется, сообщает ТАСС. Корреспондент агентства передаёт, что кровля концертного зала почти полностью объята огнём, внутри остаются люди.

По данным Baza, в здании еще могут оставаться до 100 человек. Как минимум 12 человек погибли, пострадали не менее 35 человек. Точных данных о нападавших пока нет. Часть очевидцев говорят, что их было несколько. Стреляли из автоматов, также в здании устроили взрыв, передаёт Baza.

В "Крокусе" начала рушиться кровля. Пишет телеграм-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на очевидцев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что выехал на место, где произошла стрельба и начался пожар. Создан оперативный штаб. Два вертолета Ка-32 уже направлены к месту происшествия, передаёт Агентство "Москва".

Более 50 бригад скорой направили к месту ЧП для оказания помощи пострадавшим, сообщили в Минздраве Московской области.

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