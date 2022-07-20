"Стреляют всем, что может лететь". Кремлевские аппетиты растут

Информационный дайджест "Время Свободы" 20 июля
"Россия скатывается на уровень ХАМАС". Эксперт – о нехватке ракет у российской армии
Террор против населения украинских городов глазами философа из Славянска
Пустые виллы в Биаррице. Что происходит с недвижимостью российской верхушки во Франции?
"Храм преображения" в Берлине напоминает о том, как чекисты в рясах разжигают сепаратизм
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