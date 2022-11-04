Херсон на несколько минут закрыли на "круглосуточный комендантский час"

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов удалил из своего телеграм-канала видео, в котором он меньше чем за час до этого объявил о введении "круглосуточного" комендантского часа в Херсоне.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", – говорилось в видео. Российский чиновник вновь заявил, что жителям нужно покинуть город.

Вскоре это видео было удалено, а в телеграм-канале опубликовали исправленное видео, в котором слова про комендантский час вырезаны и видна монтажная склейка.

Затем Стремоусов опубликовал еще одно видео, в котором говорится, что в Херсоне никаких ограничений для жителей нет. "24/7 ведётся борьба с возможными провокациями и нацистами, именно для них объявлен комендантский час", – говорится в посте.