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Херсон на несколько минут закрыли на "круглосуточный комендантский час"

Замглавы российской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов удалил из своего телеграм-канала видео, в котором он меньше чем за час до этого объявил о введении "круглосуточного" комендантского часа в Херсоне.

"В городе Херсоне объявлен комендантский час, который будет длиться 24 часа, круглосуточно, для того, чтобы мы могли отстоять наш город", – говорилось в видео. Российский чиновник вновь заявил, что жителям нужно покинуть город.

Вскоре это видео было удалено, а в телеграм-канале опубликовали исправленное видео, в котором слова про комендантский час вырезаны и видна монтажная склейка.

Затем Стремоусов опубликовал еще одно видео, в котором говорится, что в Херсоне никаких ограничений для жителей нет. "24/7 ведётся борьба с возможными провокациями и нацистами, именно для них объявлен комендантский час", – говорится в посте.

  • О начале перемещения жителей правобережья Днепра власти Херсонской области объявили 18 октября. Причина, по их словам, наступление украинской армии и обстрелы со стороны Украины. Многие эксперты предполагают, что российские власти готовы сдать город.
  • Никаких значительных прорывов украинской армии на фронте в районе Херсона не происходило. Глава военной разведки Украины заявлял, что Москва готовится оборонять областной центр.

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