Структура "Росатома" закупила в качестве сувениров бюсты Берии 

Структура "Росатома", федеральное государственное предприятие "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами", закупила в качестве сувениров 17-сантиметровые бюсты главы НКВД СССР Лаврентия Берии в подарочных коробках.

Как отмечают СМИ, в прошлом году "Росатом" заказывал установку фигуры Берии в павильоне "Атомная энергия" на ВДНХ в Москве, поскольку глава НКВД курировал советский атомный проект. Дети и внуки учёных, принимавших участие в проекте, выступали резко против памятника, направив Владимиру Путину и руководству "Росатома" открытое письмо, в котором напомнили, что Берия являлся одним из самых активных участников сталинских репрессий.

Подписавшие письмо указали на решение Верховного суда, который отказал главе НКВД и его ближайшим соратникам в реабилитации на том основании, что они создали в СССР преступный механизм массовых репрессий. Также родные участников "атомного проекта" назвали Берию "символом беззакония, ничем не ограниченной жестокости и нравственного разложения".

Лаврентий Берия в период с 1938-й по 1945-й год был министром внутренних дел СССР и главой НКВД, а также входил в политбюро ЦК КПСС. Вскоре после смерти Иосифа Сталина Берии предъявили обвинения в многочисленных преступлениях и приговорили к смертной казни. Его расстреляли в день приговора.