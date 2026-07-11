Стубб: Китай уверен в том, что РФ не применит ядерное оружие

Власти Китая убеждены, что Россия не применит в ходе войны в Украине ядерное оружие даже в случае неудачного для неё развития событий на фронте. Об этом, сославшись на свою недавнюю беседу с главой МИД Китая Ван И, заявил в интервью CNBC президент Финляндии Александр Стубб.

На вопрос о том, не прибегнет ли "загнанный в угол" российский президент Владимир Путин к ядерному оружию, Стубб ответил, что два дня назад встречался с китайским министром в ходе его визита в Финляндию и обсуждал с ним "ядерный вопрос". По словам Стубба, представители Китая очень уверенно заявили, что Россия не прибегнет к ядерному оружию.

Стубб при этом отметил, что опасность эскалации конфликта в Украине сохраняется, и к ней необходимо быть готовыми. По словам президента Финляндии, Украина по-прежнему нуждается в помощи стран Запада, в частности в поставках средств ПВО.

9 июля, общаясь с журналистами на саммите НАТО в Анкаре, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что европейские лидеры сообщили ему о резкой реакции Китая на последние заявления в российских СМИ о возможности применения ядерного оружия. "Впервые они отреагировали очень чётко и жёестко - как сказали мне лидеры, в ультимативной форме: о применении ядерного оружия не может быть даже и речи", - сказал Зеленский о реакции Китая. Сам Пекин официально не комментировал утверждения Зеленского и Стубба.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что осенью 2022 года Китай был встревожен возможностью применения Россией ядерного оружия на фоне неудач на фронте и передал Москве своё категорическое неприятие этого. Официально тогда тоже не было никаких сообщений.

Российские власти в ходе войны в Украине изменили ядерную доктрину, снизив порог применения ядерного оружия. В то же время, в Кремле по-прежнему утверждают, что могут его применить только в случае "угрозы существованию государства". При этом многие прокремлёвские комментаторы и ряд высокопоставленных деятелей, наиболее активен из которых бывший президент Дмитрий Медведев, нередко говорят о возможности применения ядерного оружия - не только против Украины, но и против стран Запада. В прошлом году президент США Дональд Трамп резко отреагировал на заявления Медведева и сказал, что Соединённые Штаты в реакции на них разместили две свои подводные лодки с ядерным оружием ближе к берегам России.