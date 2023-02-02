Студент из Барнаула получил 16 лет по обвинению в подготовке теракта

Бывшего студента из Барнаула, 22-летнего Макара Пучкова приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

По версии следствия, 22-летний Пучков еще подростком увлекся "националистической идеологией", а в начале 2021 года начал изучать азы подрывного дела и планировал взрывы в местах массового пребывания мусульман". Суд полагает, что он планировал устроить теракты в мечети, миграционном центре, офисе фирмы, которая занимается оформлением документов для иностранных граждан. В квартире бабушки Пучкова нашли взрывчатку массой более 117 граммов, детонаторы, химикаты, экстремистскую литературу, а также компьютер и телефон "с фотоматериалами разведки объектов преступных посягательств, среди которых - места массового пребывания мусульман".

По данным ФСБ, в это же время Пучков начал через интернет переписываться с представителями "украинской националистической организации". Доказательств связи Пучкова и украинских националистов ФСБ не предоставила.

Суд вынес приговор в августе, а в январе его решение утвердила апелляционная комиссия. Пучков признал вину, но попробовал обжаловать слишком жесткий, по его мнению, приговор. Первые три года он проведёт в тюрьме, после чего заключенного переведут в колонию строго режима.