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Студент из Барнаула получил 16 лет по обвинению в подготовке теракта

Бывшего студента из Барнаула, 22-летнего Макара Пучкова приговорили к 16 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Алтайскому краю.

По версии следствия, 22-летний Пучков еще подростком увлекся "националистической идеологией", а в начале 2021 года начал изучать азы подрывного дела и планировал взрывы в местах массового пребывания мусульман". Суд полагает, что он планировал устроить теракты в мечети, миграционном центре, офисе фирмы, которая занимается оформлением документов для иностранных граждан. В квартире бабушки Пучкова нашли взрывчатку массой более 117 граммов, детонаторы, химикаты, экстремистскую литературу, а также компьютер и телефон "с фотоматериалами разведки объектов преступных посягательств, среди которых - места массового пребывания мусульман".

По данным ФСБ, в это же время Пучков начал через интернет переписываться с представителями "украинской националистической организации". Доказательств связи Пучкова и украинских националистов ФСБ не предоставила.

Суд вынес приговор в августе, а в январе его решение утвердила апелляционная комиссия. Пучков признал вину, но попробовал обжаловать слишком жесткий, по его мнению, приговор. Первые три года он проведёт в тюрьме, после чего заключенного переведут в колонию строго режима.

  • С начала войны в Украине ФСБ регулярно сообщает о задержаниях, связанных с деятельностью "украинских националистов". Например, в мае 2022 в Кемеровской области "сторонника украинских радикалов", который, по версии спецслужбы, собирался вывести из строя линии электропередач.
  • В апреле президент Владимир Путин и ФСБ объявили о задержании якобы участников террористической группы, которая планировала покушение на телеведущего Владимира Соловьева. Утверждалось, что поручение убить Соловьева исходило от СБУ, однако в Украине опровергли свою причастность. Доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ, ни сам журналист не представили.
  • В мае 2021 года ФСБ объявила о задержании в Ставропольском крае мужчины, который якобы готовил теракт в Норильске во время военного парада 9 мая. Задержанным оказался 36-летний уроженец Грозного (Чечня) Апти Висаев, которого ранее судили за теракт. В ФСБ его назвали "сторонником Исламского государства".
  • В феврале ФСБ объявило о завершении расследования уголовного дела Висаева. Его близкие утверждают, что обвинение в терроризме было сфабриковано, а свидетель по делу рассказал о давлении со стороны сотрудников спецслужбы.

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"Потери ни с чем не сравнимые"

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