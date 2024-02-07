Суд в Санкт-Петербурге приговорил студента из Карелии Андрея Васюренко к девяти годам лишения свободы по уголовному делу о подстрекательстве к госизмене. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Васюренко признали виновным по статьям о склонении к террористической деятельности и о приготовлении к подстрекательству к госизмене путем перехода на сторону противника.

Дело рассматривалось в закрытом режиме на выездных заседаниях в Карелии. Васюренко признал вину, по решению суда первые 2,5 года он проведет в тюрьме, оставшиеся – в колонии строгого режима.

Васюренко арестовали в марте 2023 года, на тот момент ему было 18 лет. По версии следствия, которую распространяли государственные агентства, Васюренко "предлагал вступать в ВСУ для участия в боевых действиях". Кому он это предлагал и в какой форме, не уточнялось. Правозащитный проект "Первый отдел" отмечал, что дело Васюренко было первым в России по статье о подстрекательстве к совершению государственной измены путем перехода на сторону противника.

Как рассказывал Север.Реалии знакомый Васюренко активист Никита Голдин, проходивший по делу свидетелем, Васюренко был участником Карельского национального движения. Это местная ультраправая организация. По словам Голдина, Васюренко связался с ним и предложил вступить в карельский национальный батальон, который воюет за ВСУ. Голдин утверждает, что не собирался ехать воевать в Украину, но анкету все же заполнил, там он указал, что на войне у него будет позывной "Лес". После допросов сотрудниками ФСБ он говорит, что написал это в шутку.