Студента из Казахстана Азаряна в России приговорили к двум годам

Первый Западный окружной военный суд назначил два года колонии-поселения студенту из Казахстана Гарри Азаряну по делу об оправдании терроризма, сообщает "Медиазона". Гособвинение просило для него три года колонии общего режима.

Азарян признал вину и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, что предполагает смягчение приговора, судья удовлетворил это ходатайство.

По версии следствия, с января по февраль 2025 года на съездах организации "Рабочая власть" Азарян "публично высказывал лозунги, оправдывающие террористическую деятельность". "Ротонда" писала, что в уголовном деле есть расшифровка выступления Азаряна на одном из неформальных собраний студентов, где молодой человек говорил "про революцию, классовую ненависть и силу улицы".

Азарян ранее рассказал, что учится на факультете политологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) на первом курсе магистратуры и ведёт танцевальный кружок "Ихи-охи", что в переводе с шотландского означает "Ни здесь, ни там", пишет "Настоящее Время".

Об организации "Рабочая власть" в конце апреля прошлого года писали провластные СМИ. Это было связано с акцией 24 марта у входа в СПбГУ: к ноге памятника графу Уварову подвесили манекен, изображавший Минерву, с запиской "Наука мертва". Фото с акции выложили участники студенческого движения "Управление по работе с администрацией", выступающего за права учащихся СПбГУ. Собеседники провластных СМИ утверждали, что "Рабочая власть" – студенческая ячейка троцкистов, которая якобы управляется из Великобритании и состоит "из неработающих студентов из обеспеченных семей".