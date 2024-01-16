Студента из Томска обвинили в работе на украинских хакеров

ФСБ обвинила томского студента в подготовке атак на ресурсы госучреждений по заданию украинских хакеров. Возбуждено уголовное дело о госизмене, подозреваемый находится под арестом.

В октябре 2023 года ФСБ задержала студента Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), который, по версии следствия, участвовал в атаках на ресурсы администрации Томска и НИИ Томского политехнического университета, выяснила Astra.

Утверждается, что 18-летний житель Томска действовал по заданию украинской хакерской группировки Cyber Anarchy Squad. Он "выражал приверженность украинской стороне", заявили в ФСБ.

По данным Сибирь.Реалии, задержанным, вероятно, является 18-летний Сеймур Исрафилов. В 2023 году он окончил Русскую классическую гимназию в Томске, а в 11-м классе прошел отбор на городскую Олимпиаду по информатике. Летом 2023-го он подал документы в ТУСУР на платное отделение по направлению "Системный анализ и управление".