Студентам в день приезда Путина запретили болеть и заказывать еду

Студентов Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) в Калининграде предупредили, что 25 января, в день приезда в город президента Владимира Путина, на территорию общежития не будут пускать машины скорой помощи и доставку еды. Скриншот с сообщением для студентов из группы общежития во "ВКонтакте" опубликовало в частности издание "Сирена".

Студентов также предупредили об обходе всех комнат в 5 часов утра, предупредив, что, если двери будут заперты, их откроют аварийным ключом. "Скорую помощь не запустят на территорию (всем быть здоровыми!" – также говорится в сообщении. Помимо прочего, в нём сказано, что в общежитии не будут работать стиральные машины и менять постельное бельё.

"Осталось еще завтрашний день продержаться и вернемся к обычной жизни", — говорится в сообщении.

Одна из студенток БФУ рассказала "Сирене", что на территории общежитий дежурили сотрудники силовых структур. Выйти из общежитий было можно, впрочем только в сторону леса, а войти обратно до завершения визита Путина было нельзя.