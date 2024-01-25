Студентам в день приезда Путина запретили болеть и заказывать еду

Студентов Балтийского федерального университета имени Канта (БФУ) в Калининграде предупредили, что 25 января, в день приезда в город президента Владимира Путина, на территорию общежития не будут пускать машины скорой помощи и доставку еды. Скриншот с сообщением для студентов из группы общежития во "ВКонтакте" опубликовало в частности издание "Сирена".
Студентов также предупредили об обходе всех комнат в 5 часов утра, предупредив, что, если двери будут заперты, их откроют аварийным ключом. "Скорую помощь не запустят на территорию (всем быть здоровыми!" – также говорится в сообщении. Помимо прочего, в нём сказано, что в общежитии не будут работать стиральные машины и менять постельное бельё.
"Осталось еще завтрашний день продержаться и вернемся к обычной жизни", — говорится в сообщении.
Одна из студенток БФУ рассказала "Сирене", что на территории общежитий дежурили сотрудники силовых структур. Выйти из общежитий было можно, впрочем только в сторону леса, а войти обратно до завершения визита Путина было нельзя.
- Путин в четверг встретился со студентами БФУ – встреча, очевидно, была приурочена к Дню студенчества, он же Татьянин день. Помимо прочего, Путин, который выдвинулся в президенты России на пятый срок, призвал студентов изучать труды жившего в Кенигсберге (ныне Калининград) философа Иммануила Канта - они, по словам Путина, "очень любопытные, есть смысл почитать и вникнуть в то, что он говорил, в то, что он писал, и в то, что он думал". Путин также призвал студентов раньше вступать в брак, чтобы хватило времени родить трёх детей – это, по его словам, необходимо, "чтобы обеспечить рост народного населения".
- Кант, помимо прочего, является автором трактата "О вечном мире", в котором в качестве условий "вечного мира" называются, например, такие: "Ни один секретный мирный договор не может считаться действительным, если в нём есть молчаливый повод для будущей войны", "Ни одно государство не должно силой вмешиваться в Конституцию или правительство другого государства".
- Путин летел в Калининград не прямым путём, а над нейтральными водами Балтийского моря - так летают самолёты, связывающие Калининград с основной территорией России, после закрытия воздушного пространства для российских самолётов странами ЕС в ответ на вторжение в Украину. В разговоре со студентами Путин непрямо пригрозил "соседним странам" (Калининградская область граничит с Польшей и Литвой), где, по его словам, сносят советские и российские памятники. По словам Путина, снос памятников - "непонимание того, где они живут, что делают и что за этим последует". Что именно последует, он не сказал.
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