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Студентке из Архангельска избрали меру пресечения за посты о войне 

В Архангельске суд избрал меру пресечения для 19-летней студентки Олеси Кривцовой, обвиняемой в повторной дискредитации действий Вооружённых сил России и публичном оправдании терроризма. Кривцовой запретили пользоваться интернетом и другими средствами общения и связи, включая письма и телеграммы, за исключением "экстренных случаев".

Уголовные дела в отношении студентки Северного Арктического университета возбудили из-за её публикаций в социальных сетях "ВКонтакте" и Instagram. Одна из них была посвящена инструкции по сдаче в плен, размещённой на украинских сайтах для российских солдат, другая - подрыву Крымского моста. Известно, что в правоохранительные органы обратились однокурсники Кривцовой.

До этого, в мае, Олесю Кривцову штрафовали на 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации действий российской армии. Протокол на студентку составили за то, что она расклеила на площади Ленина в Архангельске несколько антивоенных листовок.

По уголовным делам Кривцовой грозит до семи лет лишения свободы.

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