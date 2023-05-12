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Студентов Института кино заставляют идти на фестиваль о войне в Украине

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Студентов Института кино и телевидения в Санкт-Петербурге заставляют идти на фестиваль о войне в Украине "Кино на службе Отечеству". Об этом сообщила "Бумага" со ссылкой на учащихся.

По данным издания, в студенческом чате появилось сообщение от организаторов, в котором посещение фестиваля назвали обязательным, уважительной причиной для его пропуска может стать только болезнь или рабочая смена.

"При посещении этого мероприятия и доказательства вашего участия от начала до конца к вашему портфолио добавляются премиальные баллы", - говорилось в сообщении.

По словам участника студенческого чата, большинство учащихся проигнорировали сообщение о фестивале. Некоторые согласились пойти, "чтобы к ним не было вопросов".

Фестиваль "Кино на службе Отечеству" организовал "комитет семей воинов отечества" на деньги президентского фонда культурных инициатив и министерства культуры. Фестиваль продлится с 12 по 14 мая. Его организатор - режиссер Олеся Шигина, которая в 2022 году участвовала во встрече матерей участников войны с президентом России Владимиром Путиным.

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