Студентов российских вузов массово собирают на митинги в поддержку военной операции в Украине и годовщины так называемого присоединения Крыма, сообщает студенческое издание DOXA. Мероприятия, которые пройдут в нескольких городах России, намечены на 18 марта.

Редакция DOXA, ссылаясь на письма от студентов, сообщает о приглашениях на митинги, которые разосланы администрациям Московского политехнического университета, Финансового университета при правительстве РФ, Московского государственного университета пищевых производств, Государственного университета управления и Южного федерального университета. От них требуют обеспечить присутствие на митингах как минимум ста студентов, взамен обещая учащимся отгулы и "благодарственные письма с упоминанием всех посетителей мероприятия". В качестве атрибутики рекомендуют использовать лозунги "Za Мир!", "Za Россию!", "Zа Президента!", "Своих не бросаем!" и "Русская весна".

На самих митингах обещают "концерты любимых исполнителей", "интересные флешмобы", "незабываемые эмоции" и присутствие "первых лиц государства". Так, в Москве выступят Олег Газманов, Григорий Лепс, Елена Ваенга, Клава Кока, а также вице-спикер Госдумы Пётр Толстой.