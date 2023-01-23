Студентов оштрафовали за конфету, положенную к памятнику Лесе Украинке 

В Москве суд оштрафовал двоих студентов, на 55 тысяч рублей каждого, признав их виновными в дискредитации действий российской армии и участии в несогласованном митинге. Поводом для задержания обвиняемых стала конфета, которую Наталья Фомичёва и Савелий Каширин положили к стихийно возникшему мемориалу возле памятника Лесе Украинке в память о жертвах российского ракетного удара по жилому дому в Днепре.

Тот же Дорогомиловский районный суд Москвы в понедельник арестовал на 12 суток уроженку Луганской области Екатерину Вареник, признав её виновной в неповиновении сотрудникам полиции, и оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. 21 января Вареник вышла к памятнику Лесе Украинке с плакатом "Украина нам не враги, а братья". После задержания девушку на двое суток оставили в отделе полиции.