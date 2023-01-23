Студентов оштрафовали за конфету, положенную к памятнику Лесе Украинке 

В Москве суд оштрафовал двоих студентов, на 55 тысяч рублей каждого, признав их виновными в дискредитации действий российской армии и участии в несогласованном митинге. Поводом для задержания обвиняемых стала конфета, которую Наталья Фомичёва и Савелий Каширин положили к стихийно возникшему мемориалу возле памятника Лесе Украинке в память о жертвах российского ракетного удара по жилому дому в Днепре.
Тот же Дорогомиловский районный суд Москвы в понедельник арестовал на 12 суток уроженку Луганской области Екатерину Вареник, признав её виновной в неповиновении сотрудникам полиции, и оштрафовал на 50 тысяч рублей по статье о дискредитации армии. 21 января Вареник вышла к памятнику Лесе Украинке с плакатом "Украина нам не враги, а братья". После задержания девушку на двое суток оставили в отделе полиции.
- Удар по жилому дому в Днепре был нанесён 14 января во время массированной российской ракетной атаки, в ходе которой по территории Украины были выпущены десятки ракет разных типов. В результате попадания в дом погибли 46 человек, в том числе трое детей, десятки жителей были ранены, более двухсот квартир оказались полностью разрушены.
- Спустя сутки в разных городах России начали появляться стихийные мемориалы в память о жертвах российского обстрела. В Москве такой мемориал возник у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке, который был открыт в 2006-м году недалеко от Киевского вокзала. Столичная полиция, узнав о том, что москвичи несут к памятнику цветы и детские игрушки, начала массовые задержания. Больше новостей Радио Свобода:
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