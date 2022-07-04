Студенты из России под санкциями. Война в Украине создает проблемы в вузах ЕС

В Чехии группа студентов из России и Беларуси, которые поступали в этом году на разные факультеты в Чешский аграрный университет в Праге, несмотря на высокие баллы, вероятнее всего, не сможет начать обучение. Причина – не только санкции, которые были введены из-за агрессии России в Украине, но и визовые ограничения, временно введенные странами Евросоюза для россиян и белорусов после начала войны.

Россиянка Софья Церенкова сейчас находится в Чехии. Чтобы подать документы на поступление, она некоторое время училась на курсах чешского языка, затем подала документы на два факультета – охрана природы и пищевая промышленность – в Чешский аграрный университет. Из минимальных для зачисления 70 баллов она набрала по итогам экзаменов 91 балл, однако в зачислении ей было отказано. В университете объяснили это тем, что она не выполнила "специальные условия", а на уточняющий вопрос, какие именно, ответили, что были введены санкции. Учиться в Чехии Церенкова решила потому, что ее интересовала экология и ей, по ее словам, понравилась эта страна. До этого она много путешествовала по Европе, но решила выбрать Прагу в качестве места для учебы. Абитуриентка сейчас собирается подать апелляцию, так как считает решение университета несправедливым и не согласна с тем, что выбранные ею специальности подлежат ограничениям из-за санкций.

С теми же проблемами столкнулась и Виталина Молчанова из Томска. Она подала документы на факультет агробиологии, тоже в аграрный университет. Заявление на поступление подавала еще до начала войны и появления санкций – тогда никаких ограничений не было, и сегодня абитуриентка говорит, что расстроена решением, которое она получила в университете после того, как сдала экзамены. "Мне пришел ответ, что якобы теперь это опасная специальность и нас туда не возьмут, – рассказывает она. – Я обескуражена и не знаю, что делать. Мы с ребятами объединились и ищем другие вузы, куда мы могли бы поступить. Вариант у меня был только Чешский аграрный университет, и на обе специальности меня не взяли. Насколько я знаю, еще две специальности, на которые не взяли русских студентов, – это лесное дело и агробиология. Взяли студентов с меньшими баллами, чем набрала я, хотя я и не получила высокий проходной балл". Виталина Молчанова говорит, что хотела изучить растениеводство, эта специализация позволяет в том числе узнать о составляющих продуктов питания. Чехию как место для учебы она выбрала потому, что ей "нравится здешняя архитектура, это центр Европы и тут живет много людей из разных стран, это очень интересно, здорово", – рассказала она.

По словам Карлы Мрачковой из Чешского аграрного университета в Праге, большинство абитуриентов, которые не были зачислены для обучения, провалили экзамены: "В некоторых случаях причиной отказа в обучении мог быть факт, что речь идет о программах, признанных факультетами критическими из-за возможного несоответствия санкционным мерам. Решение о зачислении всегда является обоснованным, то есть каждый абитуриент будет знать причину этого решения. Те из студентов, которые не были зачислены, могут подать апелляцию на любое решение об отказе в допуске к обучению в течение установленного законом срока".

По словам Мрачковой, условия поступления были определены Чешским аграрным университетом в Праге еще до того, как началась война в Украине: "Военная агрессия Российской Федерации против Украины спровоцировала реакцию Евросоюза в виде санкционных мер, и Чешский аграрный университет теперь связан обязательством соблюдать эти санкционные меры в связи с военным конфликтом. Поэтому университет принял дополнительные критерии оценки в рамках процедуры приема студентов, которые вызваны необходимостью соблюдения санкционных мер Европейского союза. Нарушение санкций включает в себя передачу знаний и навыков в определенных областях физическим лицам из стран с высоким уровнем риска – во время обучения по определенным учебным программам, которые были определены как критические на отдельных факультетах. Абитуриенты из стран, в отношении которых Европейский союз принял санкционные меры, не могут быть допущены к этим учебным программам".

В министерстве образования Чехии на вопрос Радио Свобода о том, какие специальности и факультеты входят в санкционный список, ответили, что решение об отказе зачислить студентов на тот или иной факультет принимается на индивидуальной основе и никакого списка подсанкционных специальностей не существует. "Ответственным за контроль выполнения международных санкций назначено Финансовое аналитическое ведомство (ФАВ), которое контролируется министерством финансов Чехии, – рассказала представитель чешского министерства образования Анета Леднова. – На основании методических указаний ФАВ университеты проводят проверку своих образовательных программ на предмет существующих рисков: речь идет как об отдельных предметах, так и о передаче определенной информации в рамках обучения или исследований, а также рисков, связанных с доступом к определенной инфраструктуре и т. д. В подавляющем большинстве случаев речь идет о докторских программах. На основе этого анализа университеты отбирают конкретных студентов, при этом потенциальный риск должен быть тщательно проговорен с ФАВ – еще до того, как принимаются какие-либо дальнейшие меры". По словам Ледновой, чешские вузы обсуждают свою политику и с министерством образования, и стремятся к тому, чтобы к каждому студенту был индивидуальный подход.

Абитуриенты из России и Беларуси, которые в этом году, сдав экзамены, не были зачислены на учебу, создали чат в телеграме. По словам Молчановой, там уже около 80 человек. Не все участники группы поступали на специальности, связанные с сельским хозяйством или с производством продуктов питания. И не у всех участников группы проблемы связаны с отказом в зачислении в вуз.

Лолита Марченко из Владивостока поступила в Карлов университет на специальность геология. Ее зачислили, однако возникли проблемы с получением визы.

– На данный момент я поступила и собрала все документы. Мне теперь нужно ждать до октября, когда можно будет прийти в университет и учиться.

– Вы сейчас собираетесь получать студенческую визу, чтобы начать обучение?

– Мне пришлось делать туристическую визу – приезжать по ней в Чехию, чтобы сдать экзамены. Туристические визы выдают на короткий срок, поэтому я постоянно приезжаю-уезжаю, это мучительно. И я очень боюсь, что мне не выдадут туристическую визу и я не смогу продолжать свое обучение здесь. Я подаю документы в консульство в России, и мне приходит автоматический ответ, что мест на данный момент у них нет и нужно попробовать через месяц. Я спрашивала у тех, кто подает на визу в Москве и Петербурге – максимум этот процесс занимает два месяца. Но я из Владивостока, который привязан к консульству в Екатеринбурге.

– Что вам говорят в университете? Рассказывали ли вы о своих проблемах?

– Я связывалась с представителями университета, но они каждый раз говорят: извините, это не в нашей компетенции, и мы ничего не можем сделать. Мы выдали вам приглашение и разрешение на обучение, а также подтверждение о том, что вы приняты. То есть у вас есть полный пакет документов на получение визы. А дальше – это дело консульства. Но на данный момент консульства в России вообще закрыты, поэтому я не могу вообще ни к кому обратиться с этим вопросом. Все говорят, что это не в компетенции университета.

– Что произойдет в случае, если вам не удастся оформить визу: ваше место сохраняется или вам придется заново сдавать экзамены на поступление?

– На данный момент я обучаюсь по такой программе, которая не предусматривает постоянного присутствия. То есть я смогу выехать – например, на два месяца, сделать визу и вернуться. Я лишь не уверена, смогу ли я вернуться. Если мне не удастся это сделать, я не сдам экзамены, которые назначены на середину года, и меня отчислят. Сдать экзамены дистанционно невозможно. На данный момент у меня есть только возможность получить визу в другой стране Евросоюза и приехать на время сессии в Чехию на основании этой визы.

Одновременно меня тревожит ситуация с Чешским аграрным университетом, потому что в нем запретили учиться на биологических специальностях, а геология относится к биологическим специальностям. Поэтому мы все в большой тревоге. Помимо этой проблемы, я столкнулась сейчас и с рядом других проблем. Мне закрыли банковский счет, и я теперь не могу оплатить даже проезд в транспорте или регистрацию в университете. И я очень беспокоюсь по поводу проблем с визой на следующий год, потому что на данный момент у меня нет долговременной чешской визы, а есть только туристическая. Я надеялась в сентябре получить визу на основании поступления в Карлов университет. Но на данный момент вышло постановление, что Чехия не выдает студенческие визы до марта 2023 года. Это значит, что мне нужно разворачиваться и ехать обратно в Россию, чего я очень не хочу, – рассказывает Лолита Марченко.

До марта 2023 года в Чехии действует особый режим, введенный из-за начала войны России в Украине в конце июня этого года. Он предполагает приостановку выдачи виз с правом длительного пребывания на территории Чехии для граждан России и Беларуси. В то же время отношения Чехии и России расстроились раньше. Дипломатический кризис между двумя странами начался в апреле прошлого года после того, как Прага обвинила Москву в причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал это "беспрецедентным террористическим актом". В апреле прошлого года Чехию покинули 70 российских дипломатов и вспомогательных сотрудников с российскими паспортами.

Ситуация, наступившая ныне, связана уже с начавшейся войной, и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил, что, возможно, годовые чешские визы россиянам и белорусам будут в ограниченных объемах выдавать не только до марта следующего года, но и в будущем. Исключение будет сделано для виз по воссоединению семьи или для тех, кто в России или Беларуси подвергается политическим репрессиям. С ныне действующими ограничениями согласны далеко не все чешские политики: против них выступил и чешский омбудсмен, и представитель русского меньшинства в Совете по национальным меньшинствам при правительстве Чехии Евгения Чигалова. По ее словам, она приветствует дополнительную проверку просителей годовых студенческих и рабочих виз, однако не согласна с временным полным отказом в их выдаче.

Не только Чехия, но и другие страны Евросоюза ограничили для граждан России въезд в страну. Франция объявила о том, что, даже имея туристическую визу, в страну могут приехать только те граждане России, которые имеют вакцинацию от коронавируса препаратами, признанными в ЕС. Также в настоящее время из-за войны нет прямых рейсов между столицами Евросоюза и российскими городами: это ограничение действует с начала войны России в Украине, когда было закрыто небо над Евросоюзом для российских самолетов.