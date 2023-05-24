Сотрудники ОМОН избили более 100 студентов из Таджикистана в общежитии Технического университета в Комсомольске-на-Амуре 19 мая. Об этом со ссылкой на учащихся сообщает Таджикская служба Радио Свобода — Радио Озоди.

По словам собеседника редакции, сотрудники ОМОН и ФСБ пришли в общежитие утром перед началом занятий. Они отключили камеры видеонаблюдения и начали избивать студентов. Свидетель происшествия отметил, что сотрудники в масках использовали "тактические перчатки со специальными вставками на пальцах, похожими на кастет".

Кроме того, они были вооружены пистолетами и электрошокерами. "Любой, кто спрашивал, за что их избивают, получал дополнительный удар", - рассказал студент.

По его словам, у студентов изымали телефоны и документы. Шестерых учащихся из Таджикистана допросили, но вскоре отпустили. В ходе рейда сотрудники избили около 100 жильцов общежития, травмы получили 15 человек, некоторым из них, по словам собеседника, требуется операция, передаёт Озоди.

В администрации общежития и университета в ответ на жалобы студентов заявили, что "ничего не могут сделать". Ректор КНАГУ Эдуард Дмитриев отрицает массовое избиение, он назвал случившееся конфликтом студентов с проверяющими во время рейда мииграционной службы, передаёт Сибирь.Реалии.

"Была попытка препятствия правоохранительным органам исполнению своих обязанностей со стороны 4 студентов из Таджикистана, которая была пресечена представителями органов правопорядка", - заявил Дмитриев.

На встрече со студентами 23 мая администрация вуза сообщила, что рейд был связан с арестом студента, задержанного за финансирование терроризма. Официально это не подтверждалось. Студенты также обращались в посольство Таджикистана в России, где с ними "обещали связаться в понедельник, но так и не позвонили". В Душанбе ситуацию не комментировали.